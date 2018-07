Liverpool trekt keeperscarrousel op gang met Roma-doelman, alles geregeld tussen Real en Courtois KTH/SJH/KDZ

18 juli 2018

07u15 9 Voetbal Uitstel, maar geen afstel. Liverpool houdt de droomtransfer van Thibaut Courtois (26) naar Real Madrid nog enkele dagen tegen. Een bod van 70 miljoen uit op Alisson stuurt de plannen van Chelsea in de war. Als de finale 'ja' er komt, betaalt Real circa zo'n 40 miljoen voor Courtois.

Het was een scenario waar ze op Stamford Bridge amper rekening mee hadden gehouden. En ook Thibaut Courtois volgt de transferperikelen rond Alisson op de voet. Zolang Chelsea immers geen vervanger heeft gevonden voor hem, weigert zijn club het licht op groen te zetten voor zijn transfer. Alisson Becker, de Braziliaanse nummer één, was het eerste target van `The Blues` om de plaats van Courtois in te nemen. Of dat dachten ze toch. Liverpool pakte hen gisteren op snelheid. De Engelse concurrent bracht een bod uit van 70 miljoen euro. Daarmee zou de 25-jarige doelman van AS Roma de duurste doelman uit de geschiedenis worden.

Een akkoord is er vooralsnog niet, maar de gesprekken lopen volop. Liever hadden `The Reds`de onderhandelingen stilgehouden, maar de bal ging aan het rollen met een like van een instagrampost door Alisson’s manager. Dat deed hij op een fanpagina van Liverpool waar Alisson werd afgebeeld in een truitje dat voor de helft van AS Roma was en voor de helft van Liverpool. Dát het tot een transfer komt staat vast, hoe snel de deal afgerond wordt hangt af van AS Roma. De Romeinen willen via een bonusconstructie de prijs opdrijven tot 75 miljoen euro. Zij kijken nog even de kat uit de boom in de hoop dat andere clubs - lees Chelsea - de prijs nog wat de hoogte zou induwen.

Alles geregeld tussen Real en Courtois

De vraag is hoe ver ze in Londen willen gaan om Alisson weg te snoepen voor de neus van Liverpool - ze hebben er nochtans een reputatie van last minute deals. Als Chelsea hem alsnog strikt, zet dat het licht op groen voor Courtois' droomtransfer naar Real Madrid. Anders is het wachten op een akkoord tussen Chelsea met een andere doelman en een andere club.

Tussen Courtois en Real is zo goed als alles geregeld: een akkoord op clubniveau over de prijs (circa 40 miljoen euro), een contract voor vijf jaar, een brutojaarsalaris boven 13 miljoenen euro. Zelf bekijkt Courtois vanuit Tenerife de ontwikkelingen vanop een afstand. Hij reisde gisteren vanuit Madrid door naar zijn vakantie-bestemming. Medische testen zijn nog niet ingepland, een officiele presentatie evenmin. Hij wacht bij zijn iPhone op het finale jawoord van zijn huidige werkgever. Na vier jaar bij Chelsea, met twee titels, een FA Cup en een League Cup, is hij er bijna weg. Naar de club waarvoor hij als tiener supporterde en, misschien belangrijker nog, dichter bij zijn twee kinderen.

Gevolgen voor Mignolet?

De ontwikkelingen in het dossier rond ‘Alisson’ hebben ook rechtstreekse gevolgen Simon Mignolet. Mignolet verloor vorig seizoen zijn plek onder de lat bij Liverpool aan Loris Karius. Als Alisson koers zet richting Anfield is het nog niet helemaal duidelijk wie het grote slachtoffer wordt van zijn komst. Mignolet ligt nog drie seizoenen onder contract en concurrent Karius scoorde in de voorbereiding niet bepaald goeie punten gescoord. Hij trok de lijn van in de Champions Leaguefinale door. (KDZ/KTH/SJH)