Liverpool-ster Sadio Mané heeft zijn eigen documentaire: "Ik liep weg van huis om te kunnen voetballen"

09 april 2020

07u00

Inmiddels uitgegroeid tot een stervoetballer in Europa en god in eigen land, maar het was lang niet altijd rozengeur en maneschijn voor Sadio Mané. De Senegalese flankaanvaller van Liverpool groeide op in armoede en verloor op jonge leeftijd zijn vader, iets wat zijn leven tekende.

Van citrusvruchten die fungeerden als bal in het afgelegen Senegalese dorp Bambali, tot het vieren van de Champions League-titel met Liverpool in 2019. Alle belangrijke gebeurtenissen en aspecten in Sadio Manés leven komen in de pas uitgebrachte documentaire Made in Senegal aan bod. Zo ook de weg die Mané aflegde van leven in armoede, tot de massa’s geld die hij verdient als doelpuntenmachine bij The Reds.



De scène die het meest naar de keel grijpt is die van de herinnering aan de dag dat zijn vader sterft. Iets wat een grote indruk in Manés leven nalaat. “Ik was zeven jaar”, vertelt hij in de film. “We stonden op het punt om te gaan spelen op het pleintje in de buurt, toen een neef naar me toekwam en zei: Sadio, je vader is overleden. Ik antwoordde: Echt waar? Je bent ermee aan het lachen ... Ik kon het niet vatten.”

Richting Dakar

“In de weken die aan mijn vaders dood vooraf gingen, was hij ziek geworden”, licht Mané in een interview met The Guardian toe. “We dienden hem de eerste keer gewone medicatie toe en dat hield hem drie of vier maanden kalm. Maar de ziekte kwam terug, heviger dan voordien. De medicatie die we hem de vorige keer gaven, werkte niet meer. Omdat er geen ziekenhuis in ons dorp was, moesten we hem naar het volgende dorp brengen in de hoop dat ze daar zijn leven nog konden redden. Dat was helaas niet het geval.”

“Toen ik jong was, zei mijn vader altijd hoe trots hij op me was”, gaat Mané verder. “Hij was iemand met een groot hart. Zijn dood had een grote impact op mij en de rest van mijn familie. Ik nam mezelf voor om zo goed mogelijk mijn best te doen om mijn moeder te helpen, maar dat was een moeilijk gegeven op zo’n jonge leeftijd.”

Ik herinner me dat mijn zus thuis werd geboren, omdat er in ons dorp geen ziekenhuis was. Het was een heel trieste situatie Sadio Mané

Twee decennia later opent er weldra in Manés geboortedorp een ziekenhuis. Samen met een school die hij al een jaar eerder liet bouwen, neemt de goalgetter van Liverpool de volledige kosten op zich. De dood van zijn vader - en bij uitstek de barre omstandigheden errond - was de aanleiding om dit te laten bouwen in zijn provincie Sédhiou - een regio waar naar schatting bijna 70% van de gezinnen in armoede leeft. “Ik herinner me dat mijn zus thuis werd geboren, omdat er in ons dorp geen ziekenhuis was. Het was een heel trieste situatie. Ik hoop dat de mensen uit deze nieuwe situatie moed putten.”

Mané slaagde er als kind niet in zijn familie te overtuigen om te stoppen met school, om zo zijn droom als profvoetballer te kunnen waarmaken. Met de hulp van zijn jeugdvriend Luc Djiboune slaagde hij er op 15-jarige leeftijd in om weg te lopen van huis.

“Het was geen gemakkelijke periode. Ik kreeg geen steun van mijn familie om mijn droom te realiseren”, klinkt het bij Mané. “Ik bleef er wel in geloven. Het was toen als tiener best een moedige keuze om mijn familie in het dorp achter te laten om naar Dakar (de hoofdstad van Senegal, nvdr.) te trekken, maar ik wist dat ik het kon waarmaken. Uiteindelijk nam mijn familie mijn ambities serieus. Het was duidelijk dat ik niks anders wilde doen. Ze wisten dat ze me niet konden ompraten, en waren bereid om me te helpen.”

Rapper Mané

Het was op de Generation Foot-academie in Dakar, waar Mané z’n eerste stappen zette richting voetbaltop. Tijdens een oefenwedstrijden scoorde hij vier doelpunten. Onder het toeziend oog van de oprichter van de academie Mady Touré , de man die Mané omschrijft als “een vaderfiguur”, werd hij begin 2011 opgepikt door de Franse club Metz. Nadat hij voor zijn thuisland Senegal een belangrijke rol speelde in de aanloop naar de kwartfinales van de Olympische Spelen, trok hij 18 maanden later naar het Oostenrijkse Red Bull Salzburg,

Zijn huidige trainer bij Liverpool Jürgen Klopp - een van de geïnterviewden die in de documentaire aan het woord komt - herinnert zich dat hij destijds in 2014 bij Borussia Dortmund de kans om Mané te contracteren aan zich voorbij liet gaan, nadat hij een oordeel had geveld op basis van de manier waarop Mané zijn pet droeg. “Hij zei dat ik een rapper was”, haalt Mané aan. “Maar ik had mijn best gedaan, dus wat kon ik erop zeggen? Dat hoort nu eenmaal bij het leven - je weet nooit hoe je met mensen omgaat. Ik ben nog altijd van mening dat hij het toen bij het verkeerde eind had, maar het was anderzijds ook een ervaring voor mij. Ik wist dat ik me nog meer moest bewijzen tegenover hem.”

In 2016 was het uiteindelijk toch zover. Nadat Mané in het shirt van Southampton vier goals in drie wedstrijden scoorde tegen Liverpool, haalde Klopp de Senegalees naar Anfield. De bewondering van Mané voor zijn coach is groot. Dat komt ook tot uiting in de film, wanneer hij terug naar huis rijdt na de historische comeback van Liverpool tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League van vorig jaar.

“Wat hem bijzonder maakt, is dat hij nooit stopt om erin te geloven”, klinkt het nu bij Mané. “In de vergadering voor de bewuste terugwedstrijd tegen Barcelona, was hij ervan overtuigd dat we ons alsnog zouden kwalificeren. Ook al misten we toen twee van onze beste spelers - Salah en Firmino. Hij moedigde de jongens aan om alles te geven en probeerde de druk van ons af te houden.”

Als je de mensen hier ziet en de faciliteiten die ze ter beschikking hebben, dan besef ik dat ik nog harder mijn best moet doen om hen hier nog meer te kunnen helpen Sadio Mané

De viering in de kleedkamer na het bemachtigen van de zesde Champions League-titel in Madrid in de finale tegen Tottenham, leverde vermakelijke beelden op. Dat is immers klein bier in vergelijking met de ontvangst die Mané krijgt bij zijn terugkeer naar Bambali.

“Als je de mensen hier ziet en de faciliteiten die ze ter beschikking hebben, dan besef ik dat ik nog harder mijn best moet doen om hen hier nog meer te kunnen helpen”, vertelt Mané die reeds 40.000 euro schonk aan de regering van Senegal in de strijd tegen het coronavirus. Made In Senegal is vanaf vandaag in Europa gratis te bekijken op Rakuten TV.



