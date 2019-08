Liverpool rekent na penalty’s af met Chelsea en wint Europese Supercup XC

14 augustus 2019

23u44 3 Europese Supercup Liverpool heeft voor de vierde keer de Europese Supercup gewonnen. ‘The Reds’ rekenden na strafschoppen af met Chelsea. ’t Stond 2-2 na 120 minuten.

Divock Origi en Michy Batshuayi begonnen op de bank in het stadion van Besiktas. Origi was vrijdag nog trefzeker tegen Norwich City, maar moest in het Liverpool-elftal zijn plek afstaan aan Sadio Mané. Aan de overzijde was er deze keer een basisplaats voor Olivier Giroud, die de voorkeur kreeg op Tammy Abraham. De Française Stéphanie Frappart moest daarnaast de match in goede banen leiden. Een primeur.

Chelsea was vooraf de underdog, maar voetbalde goed mee met de jongens van Jürgen Klopp. Halverwege de eerste helft haalde Pedro vanuit een schuine hoek de trekker over, het schot van de Spanjaard spatte uiteen op de lat. Liverpool haalde opgelucht adem.

Een klein kwartier later was het wél prijs. Olivier Giroud ontsnapte aan de buitenspelval en schoof het leer met z’n linker in de rechterbenedenhoek: 0-1. Vijf minuten voor de koffie stond de 0-2 ei zo na op het bord. Christian Pulisic sneed knap naar binnen, waarna hij fraai afwerkte. Maar het feestje ging wegens buitenspel niet door.

Liverpool kwam gretig uit de kleedkamer en zag dat enthousiasme beloond worden door een doelpunt. De ingevallen Roberto Firmino had oog voor Sadio Mané, die de gelijkmaker in doel werkte: 1-1. Vervolgens kwamen ‘The Reds’ héél dicht bij de 2-1. Kepa redde een afgeweken schot van Salah, waarna de doelman de rebound van Van Dijk alsnog tegen de lat wist te duwen.

In minuut 83 liet de ingevallen Mason Mount de netten trillen, maar de Engelsman stond buitenspel. 2-2 na negentig minuten - beide teams moesten zo verlengingen spelen. Daarin kwam Liverpool op voorsprong via Mané, die een prima aanval afrondde. ’t Was zijn tweede treffer van de avond. Wat later moet hij naar de kant voor Origi.

Nadien werkte Adrián invaller Tammy Abraham in de zestien tegen de grond. Penalty, oordeelde ref Frappart. Jorginho nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde de Liverpool-doelman de verkeerde kant uit: 2-2. Strafschoppen moesten de Europese Supercup beslissen.

In die strafschoppenreeks ging het lange tijd gelijk op. Liverpool miste geen enkele penalty, Abraham zag zijn elfmeter gestopt worden door Adrián. De Europese Supercup was zo voor de vierde keer een prooi voor Liverpool.