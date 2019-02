Liverpool leent Lazar Markovic (ex-Anderlecht) uit aan Fulham Redactie

01 februari 2019

09u36

0

Markovic en Nordtveit op huurbasis naar Fulham

Lazar Markovic (24) wordt door Liverpool tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Fulham. De Servische flankaanvaller belandde in de vorige wintermercato bij Anderlecht. In het paars-witte shirt kon hij niet schitteren, om vervolgens terug te keren naar Liverpool. Bij Fulham zal Markovic de kleedkamer delen met zijn landgenoot Aleksandar Mitrovic, eveneens ex-Anderlecht. Beiden speelden samen bij Partizan Belgrado. Markovic verzamelde 22 caps en scoorde drie keer voor de Servische nationale ploeg. Fulham staat na 24 speeldagen met 17 punten op de voorlaatste plaats in de Premier League.

Ook met het Duitse Hoffenheim deed Fulham zaakjes. De Bundesliga-club stalt zijn centrale verdediger Havard Nordtveit tot het einde van het seizoen bij Fulham. De 28-jarige Noorse international (45 caps) speelde in het seizoen 2016-17 al in de Premier League. Toen trad hij aan voor West Ham United. Verder verdedigde Nordtveit de kleuren van onder meer Nürnberg en Mönchengladbach.