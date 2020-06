Liverpool-fan woonde bewuste CL-wedstrijd tegen Atlético bij: “Daarna kreeg ik alle symptomen. Enkele weken later stierf mijn vader” ABD

03 juni 2020

19u46

Bron: The Guardian 2 Voetbal Aangrijpend verhaal. Liverpool-fan Simon Renoldi (48) woonde op 11 maart de Champions League-clash tegen Atlético Madrid (2-3) bij op Anfield. Een wedstrijd die nooit had mogen plaatsvinden. Later bleek dat die wedstrijd voor Aangrijpend verhaal. Liverpool-fan Simon Renoldi (48) woonde op 11 maart de Champions League-clash tegen Atlético Madrid (2-3) bij op Anfield. Een wedstrijd die nooit had mogen plaatsvinden. Later bleek dat die wedstrijd voor 41 rechtstreekse coronadoden heeft gezorgd. Ook Renoldi raakte besmet. Drie weken later stierf zijn vader, die dezelfde symptomen had. “Ik zal die dag nooit vergeten.”

Het is op dit moment onvoorstelbaar. Maar begin maart, toen het coronavirus over heel de wereld al lelijk huis hield, ging de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid gewoon door. ‘Los Colchoneros’ wonnen op een diefje met 2-3 - het lijkt een lang vervlogen tijd. Er waren toen 52.000 fans in het Anfield Stadium. ‘t Was een broeihaard. Die wedstrijd heeft gezorgd voor 41 doden rechtstreeks gerelateerd aan corona, zo toonde een studie van de Engelse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) aan. Volgens de universiteit van Oxford waren er op dat moment in Spanje al 640.000 besmettingen en 100.000 in Engeland. In Spanje waren de bedrijven, scholen en restaurants toen al dicht. Toch mochten 3.000 Atlético-supporters naar Liverpool afreizen.

Eén van de thuisfans op Anfield was Simon Renoldi, een 48-jarige businessman en pub/restauranthouder uit Londen. Hij reisde, samen met zijn zoon, met de trein naar Liverpool. “We zaten in eerste klasse en passeerden enkele wagons vol met Madrileense fans. Ik weet niet of dat het moment was dat ik het virus opliep. Het kan evengoed gebeurd zijn tijdens de match”, vertelt Renoldi aan The Guardian. Anfield was uitverkocht. Het was een drukte van jewelste in en rond het stadion.

De Britse regering kreeg nadien bakken kritiek omdat ze de situatie niet ernstig genoeg nam. “Alle evenementen moesten minstens een week eerder afgelast worden. Ze hebben ervoor gezorgd dat het virus zich in sneltempo kon verspreiden”, aldus een professor aan de BBC.

Mijn vader zou het niet overleven. Ik mocht, samen met twee anderen, bij hem zijn in de laatste twintig minuten die hij te leven had. Liverpool-fan Simon Renoldi

Dat vindt nu ook Liverpool-fan Renoldi. “De regering zei toen dat het veilig was om naar wedstrijden te gaan. Dus ging ik ook naar Liverpool. Enkele dagen later had ik alle symptomen: een droge hoest, zweetaanvallen, kortademigheid en geïrriteerde longen.” Toen hij de symptomen vertoonde, ging hij meteen in zelfisolatie. Maar het was - hoogstwaarschijnlijk - te laat. Zijn vader van 75, die diabetes en andere gezondheidsproblemen had, werd ziek. Eveneens coronasymptomen. Op 3 april zakte hij in elkaar en moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht.

“Daar zeiden de dokters dat zijn longen erg aangetast waren”, vertelt Renoldi. “Hij zou het niet overleven. Ik mocht, samen met twee anderen, bij hem zijn in de laatste twintig minuten die hij te leven had. Daarna zetten ze de machine af die hem in leven hield. Ik zal die dag nooit vergeten. Mijn mama moest daarna op haar eentje rouwen. De COVID-19 test van mijn vader bleek negatief, maar ze zijn niet altijd accuraat. In het ziekenhuis wisten ze het zeker: hij was gestorven aan corona.” Of Renoldi zijn vader besmet heeft, weet niemand. Al is de kans wel reëel. “Die bewuste wedstrijd had nooit mogen doorgaan”, besluit de Liverpool-fan.

