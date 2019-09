LIVE Transfer Deadline Day. Antwerp biedt Defour loon rond 2 miljoen - Club haalt nog spits en legt 2,4 miljoen voor Balanta De voetbalredactie

02 september 2019

06u59 2 Transfer Deadline Day Vanavond sluit de transfermarkt, maar het belooft nog een drukke slotdag te worden van de zomermercato. Haalt Anderlecht nog aanvallende versterking, nu het Vanavond sluit de transfermarkt, maar het belooft nog een drukke slotdag te worden van de zomermercato. Haalt Anderlecht nog aanvallende versterking, nu het Diagne naar Club Brugge ziet verkassen? Ook op de Bosuil wordt het een komen en gaan. En wat gebeurt er nog in het buitenland? Volg het hieronder allemaal vanop de eerste rij.

Ook Defour terug naar onze competitie

Gisteren zat hij al op de tribunes, vandaag legt hij medische tests af en tekent hij voor Antwerp. In navolging van Kompany, Mignolet, Chadli, Mirallas en Depoitre keert nu ook Steven Defour (31) terug naar de heimat. Zaterdag maakte Burnley-coach Sean Dyche bekend dat het contract van de ex-Rode Duivel ontbonden werd. “Om een terugkeer naar België mogelijk te maken”, luidde het. Luciano D’Onofrio hoefde niet langer te wikken en wegen. Nu hij transfervrij is, kan de sportieve baas van Antwerp Defour het loon bieden dat de speler wenst. Defour verdiende naar verluidt bij Burnley ongeveer 2 miljoen euro bruto. Op de Bosuil zou hij in een gelijkaardige loonschaal terechtkomen, waarmee hij één van de duurste spelers in onze competitie wordt. Als alles naar wens verloopt, legt Antwerp vandaag ook nog Benson en Gano van Genk vast. (SJH/KTH/SK/FDZ/KDZ/VDVJ)

Benson en Gano ook dicht bij Bosuil

Net als in het dossier-Defour, wil Antwerp ook de deals voor Manuel Benson (22) en Zinho Gano (25) afronden. Die twee aanvallende versterkingen pikt de ‘Great Old’ op bij landskampioen Genk. Voor Manuel Benson betaalt Antwerp een transfersom. De kleine flankspeler krijgt een meerjarig contract op de Bosuil. Gano huurt de Great Old voor één seizoen met optie. De komst van Vukotic (Waasland-Beveren) lag gisteren moeilijk en een transfer van Boya (Moeskroen) was ook niet meteen concreet, maar beide dossiers zouden vandaag zomaar opnieuw actualiteit kunnen worden.

Mbaye Diagne niet naar Anderlecht, wel Club Brugge

Alles leek in kannen en kruiken. Mbaye Diagne moest de nieuwe spits van Anderlecht worden. Paars-wit leek op weg naar een akkoord voor een uitleenbeurt, maar de Senegalese goalgetter van Galatasaray komt finaal toch niet. In de entourage van de speler klinkt het dat een deal met de recordkampioen, die nochtans nakend was, helemaal van de baan is. “We hadden wat problemen met Anderlecht. Nu gaan we naar een betere club”, aldus de verklaring vanuit de omgeving van Diagne.

Die ‘betere club’ is Club Brugge. De onderhandelingen met blauw-zwart liepen gisteravond laat nog, maar op wat papierwerk na was de deal zo goed als rond. Het gaat om een huurovereenkomst met aankoopoptie. Voor alle duidelijkheid: het is allerminst zo dat Club Brugge Diagne op het spoor kwam omdat ook Anderlecht erachteraan zat, want op Olympia kent men de ex-speler van Lierse en Westerlo al járen. LEES ER HIER ALLES OVER.

Thelin kan naar Kopenhagen

In de basis, maar toch bijna weg. Isaac Kiese Thelin (27) zou Anderlecht vandaag nog graag verlaten. RSCA zal meewerken, wellicht wordt de bestemming van Kiese Thelin FC Kopenhagen in Denemarken.

Reservekeeper Davy Roef (25) wil dan weer enkel vertrekken als er een interessante uitdaging op zijn pad komt. Daarnaast zou Anderlecht graag een oplossing vinden voor Adrien Trebel (28), Thomas Didillon (23) en Kenny Saief (25). Trebel weigerde een exit naar het Midden-Oosten, Mogi Bayat heeft nog enkele alternatieven (Nantes?). Blijft Trebel, dan zal Vincent Kompany hem wellicht reïntegreren in de A-kern. Voor Didillon en Saief is er minder belangstelling. (PJC)

Club betaalt 2,4 miljoen euro voor Balanta

Aanwinst nummer 9 is al zeker een feit. Niet Victor Wanyama, wél Eder Balanta tekent een contract tot 2022. Club betaalt 2,4 miljoen euro voor de Colombiaan, die zowel als verdedigende middenvelder als achterin kan spelen. “Een heel interessante speler”, zo noemt Clement zijn nieuwste aanwinst. Wellicht had hij liever Victor Wanyama verwelkomd, maar de T1 van Club is intelligent genoeg om te beseffen dat de financiële eisen van Spurs en Wanyama niet strookten met diens blessurehistoriek. Club richtte afgelopen week snel het vizier op Balanta, die goedkoper en polyvalenter is. Zo betaalt blauw-zwart slechts 2,4 miljoen euro voor de basisspeler van FC Basel, die zowel voor de verdediging als links centraal achterin kan spelen.

“Een interessant profiel om in je spelerskern te hebben”, gaf Clement gisteren na de match tegen Genk zijn goedkeuring. “We gaan ontzettend drukke maanden tegemoet. Onze internationals moeten tot eind december zelfs nog vijf of zes matchen meer spelen. Het is onmogelijk dat iedereen een dertigtal wedstrijden kan spelen, en dus zullen we moeten roteren.” Net als onder meer Arsenal en Bologna volgde Club Balanta al langer - twee seizoenen om precies te zijn. Club gaf deze zomer alles samen een recordbedrag van ruim 25 miljoen euro uit, investeringen die nog steeds in schril contrast staan met de inkomsten - eveneens een recordbedrag - van ruim 60 miljoen euro.” (TTV/NP)

Exit Haroun en Hairemans?

Als het weekend al hectisch was, belooft de laatste dag van de transferperiode ook aan uitgaande kant nog wat verschuivingen. Antwerp neemt vandaag waarschijnlijk afscheid van de laatste twee overblijvers van het elftal dat in 2017 de promotie naar 1A bewerkstelligde. Geoffry Hairemans hoopt zelf dat hij vandaag mag vertrekken. “Ik hoop dat er een akkoord komt met een andere ploeg”, zei Hairemans. “Ik heb mijn steentje bijgedragen en het zal met pijn in het hart zijn, maar ik denk dat mijn tijd hier verlopen is.” KV Mechelen en Kortrijk toonden deze zomer interesse. STVV bracht in januari een bod uit voor ‘Geoffke Deurne-Noord’. Ook kapitein Faris Haroun, die zelf de lippen op mekaar hield, staat voor een transfer. In zijn geval wordt dat hoogstwaarschijnlijk AA Gent. Laszlo Bölöni bevestigde dat Haroun Antwerp verlaat. “Ik denk dat hij vertrekt”, zei de coach. “Dat is jammer. Hij is onze kapitein en een deel van de identiteit van de club, maar ik beslis niet over alles. Wat kan ik zeggen? Dat ik hoop dat er morgen ergens een heel klein stukje van zijn meniscus in zijn knie rondzwerft zodat hij niet bij een andere club kan tekenen.” (SJH/VDVJ)

Verlaat Yohann Boli STVV met twee goals?

De manier waarop Yohan Boli (25) zijn twee doelpunten en de zege in Eupen vierde, maakte duidelijk dat-ie gewoon vertrekt. Je zag het, je voelde het. De vraag is niet meer of hij gaat, maar wanneer hij gaat. Naar pakweg Qatar kan hij nog tot 14 september. Boli ontweek elke vraag. “Sporting Lissabon? Heb ik ook gelezen, een topclub. Qatar? Ik ben nog altijd gelukkig op Stayen.” Dan maar even peilen bij papa en zaakwaarnemer Roger Boli. “Als er zich een mooi project aandient waarmee mijn zoon zich financieel en sportief kan verbeteren, zullen we babbelen.” Brys sprak de hoop uit dat Boli toch nog zou blijven. Maar die maakte toch een kanttekening. “Die jongen heeft de club en mezelf zoveel gegeven, dat ik hem een geweldige transfer gun.” STVV moet nu anticiperen op een mogelijk vertrek. Na middernacht resten er alleen nog vrije spelers. (FKS)

AA Gent leent Mostafa opnieuw uit

Ahmed Mostafa (21) vertrekt op huurbasis naar het Saudische Abha AC. De Egyptische middenvelder werd vorig seizoen ook al uitgeleend aan Smouha, een club uit zijn eigen land. Franko Andrijasevic werd door verschillende media aan Hajduk Split gelinkt, maar er is niets concreet. (RN)

Eupen werft Iraanse international aan

AS Eupen heeft zich met de Iraanse international Omid Ebrahimi versterkt. De 31-jarige defensieve middenvelder wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van het Qatarese Al Ahli. Ebrahimi speelde 42 wedstrijden voor zijn land. Op het WK in Rusland was hij vorig jaar titularis in de drie groepswedstrijden.