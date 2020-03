Ligue 1 achter gesloten deuren tot 15/04, directeur Bundesliga: “Niet meer realistisch om te spelen met publiek” Redactie

09 maart 2020

15u01

Bron: AD.nl/Belga 0 Voetbal De kans is groot dat er komend weekend in Duitsland gevoetbald wordt zonder toeschouwers op de tribunes. Directeur Christian Seifert van de Duitse voetbalbond DFB zei maandag het “niet realistisch” meer te vinden dat er, in verband met het coronavirus, fans welkom zijn bij Bundesligawedstrijden.

“We zouden het liefst gewoon duels afwerken met toeschouwers, maar dat is inmiddels niet meer realistisch”, zei Seifert, die uitsloot dat de competitie wordt stilgelegd. “We hebben besloten dat er hoe dan ook gevoetbald wordt. Met of zonder publiek, dat is aan de autoriteiten.”

Even daarvoor had gezondheidsminister Jens Spahn opnieuw opgeroepen evenementen waar meer dan duizend mensen zich verzamelen af te gelasten. “Het is makkelijker concerten of wedstrijden niet te laten doorgaan, dan te beslissen dat mensen niet meer naar hun werk mogen reizen”, zei Spahn. “Iedereen zal in ieder geval een bijdrage moeten leveren.”

Maar het stilleggen van de competitie, daar moet Seifert niet aan denken: “We hebben contracten, sportieve consequenties, promotie en degradatie. Half mei moet er een ranglijst zijn waar clubs hun beleid op af kunnen stemmen.”

Eerder vandaag kondigde RB Leipzig aan dat het Champions Leagueduel van morgenavond met Tottenham Hotspur gewoon met publiek gespeeld zal worden.

Ligue 1 tot 15/04 achter gesloten deuren

In Frankrijk zullen er komend weekend sowieso al geen supporters naar de stadions kunnen komen. Voor de Ligue 1, en bij uitbreiding alle sportevenementen in Frankrijk, heeft de minister van Sport, Roxana Mărăcineanu, wél al een drastische maatregel genomen. Ze heeft beslist dat alle wedstrijden die tot 15 april gepland staan in de Ligue 1 achter gesloten deuren gespeeld moeten worden.

Organisatoren behouden zich wel nog de mogelijkheid, als ze dat wensen, om maximaal duizend toeschouwers toe te laten in het stadion.