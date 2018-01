Leuk, zo’n winterstage in Spanje? Twentecoach Gertjan Verbeek vindt van niet: “Verhoogt blessurekans en zou dat geld liever aan transfers besteden” Bart Fieremans

Voetbal Club Brugge en Standard bijten donderdag de spits af, later gevolgd door twaalf andere Belgische eersteklassers richting winterstage in Spanje. Leuk toch, dat perspectief om in de zuiderse zon te trainen? Gertjan Verbeek, de Nederlandse coach van FC Twente, ziet dat anders: "Het lichaam schrikt van de plotse klimaatverandering."

Het is op zijn minst een dwars geluid dat Verbeek laat horen, voor hij met zijn team FC Twente vandaag het vliegtuig opstapte richting San Pedro Del Pinatar nabij het Spaanse Murcia. Aan de lokale Twentekrant Tubantia vertrouwde hij toe dat hij de dure trip van 40.000 à 50.000 euro liever anders besteed zou zien: “Dat geld kun je ook in een potje voor eventuele versterkingen stoppen.” Bovendien vraagt hij zich af of het strakke tijdschema en trainen in een plotse klimaatverandering wel een goed idee is: “Van de zes stagedagen zijn er twee reisdagen waarop we niet veel arbeid kunnen verrichten (…) En een recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een winters trainingskamp in warme oorden de kans op blessures vergroot. Het lichaam is net gewend aan een dagtemperatuur van vijf graden en natte velden. En dan kom je van de ene dag op de andere terecht in een ander klimaat. Het is in Spanje vijftien tot twintig graden, de velden liggen er daar heel anders bij. Het lichaam schrikt daarvan: Hé, het voorjaar komt er al vroeg aan. De geest wil dan al snel te veel gaan doen. Met als gevolg dat veel ploegen in de tweede seizoenshelft te maken krijgen met een blessuregolf.”

Het is wel onduidelijk naar welke studie Verbeek verwijst. De Zweed Jan Ekstrand is als professor sportgeneeskunde aan de universiteit van Linköping en ondervoorzitter van de medische commissie van de UEFA een expert in onderzoek naar en preventie van blessures in profvoetbal: “Voor zover ik weet bestaat er geen studie die zijn stelling aantoont, en gaat het om zijn eigen opinie. In studies die we zelf uitgevoerd hebben, vonden we geen bewijs dat een plotse klimaatverandering of plotse verandering van velden invloed heeft op blessures bij voetballers. Uit een onderzoek bleek wel dat voetballers in centraal-Europese landen of het noorden van Europa algemeen een iets hoger risico lopen op blessures dan in mediterrane landen als Frankrijk, Spanje of Portugal. De oorzaak kennen we niet. We vermoeden dat het niet het klimaat op zich is, maar wel de invloed van de temperatuur op de staat van de velden, die er slechter kunnen bijliggen.”

Ekstrand begrijpt de uitspraken van Verbeek wel vanuit een ander standpunt: “Er is een hypothese dat als je plots het trainingsvolume veel verhoogt, omdat het klimaat goed is, dat er dan wel een groter risico op overbelastingletsels bestaat. Dokters weten dat het menselijk lichaam snelle veranderingen in werkvolume niet zomaar verteert. Maar dat heb je dus als trainer zelf in de hand. Dat risico zou dus ook plaatsvinden als je in België of Nederland plots veel meer gaat trainen.”

Dus zijn advies luidt als volgt: “Zelf ondersteun ik dat teams uit het noorden in de winter warmere oefenkampen opzoeken. Het kan ook mentaal een positief effect hebben. Maar de coaches moeten wel bewust zijn van het risico om dan te hard te gaan trainen, zelf zou ik dat niet te snel en te veel doen."

