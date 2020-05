Leidt corona tot gevreesde golf aan blessures? “Té snel overbelast” VH

26 mei 2020

05u45 0 Voetbal Zlatan Ibrahimovic moest gisteren de training bij AC Milan verlaten – er wordt gevreesd voor een gescheurde achillespees en een lange revalidatie. João Félix (Atlético Madrid) verrekte de ligamenten van zijn knie. Bij Dortmund waren Witsel en Emre Can al buiten strijd met een spierblessure. Leidt het corona­virus tot de gevreesde golf aan blessures?

Vijf weken. Dat is de tijd die La Liga en de Serie A, na een pauze van twee maanden, hun clubs en spelers gunnen om rond 12 juni klaar te zijn voor het vervolg van de competitie. Is dat haalbaar? Ja, zijn medische experten en fysieke trainers het eens. Houdt dat risico’s in? Alweer ja.

Michel D’Hooghe, 28 jaar voorzitter van de medische commissie van de FIFA, waarschuwde er al langer voor en blijft bij zijn standpunt: “Ik kan u nu al een blessuregolf voorspellen. Na zo’n lange onderbreking op zo’n korte periode speelklaar raken, dat is vragen om spier- en peesblessures. Spelers gaan té snel overbelast worden, ze kunnen niet progressief opbouwen zoals anders. Ik was al niet enthousiast toen ik hoorde dat de Bundesliga zou hernemen, dat ben ik nog altijd niet. Voor één keer had ik gehoopt dat de gezondheid het zou halen van de economie.”

Conditioneel zijn die spelers wel in orde. Wat ze misten, waren groepstrainingen, wanneer de intensiteit hoger ligt Lieven Maesschalck

Kris Van Crombrugge, hoofdarts van de Rode Duivels, en Lieven Maesschalck, kinesist bij de nationale ploeg, zijn gematigder. “Conditioneel zijn die spelers allemaal in orde”, zegt Maesschalck. “Het zijn profs die hun programma volgden. Wat ze misten, waren groepstrainingen, wanneer de intensiteit hoger ligt. Het lichaam moet wennen aan de inspanningen.” Van Crombrugge: “Hoe fitter je ­lichaam, hoe kleiner de kans op blessures. Daarom is het ook zo belangrijk dat de spelers geregeld een check-up krijgen om te kijken waar ze conditioneel staan, zodat ze niet te snel in het rood gaan.”

Studies wezen al uit dat de meeste blessures tussen de 70ste en 90ste minuut worden opgelopen. Dat de Bundesliga nu vijf wissels toelaat, is volgens Van Crombrugge dan ook een goede zaak, al merkt D’Hooghe op dat het slechts een beperkt hulpmiddel is: “Want je kan geen elf ­spelers vervangen.”

Van Crombrugge wijst ook op de individuele verantwoordelijkheid van de spelers. “Als je er te gretig tegenaan gaat, neemt het risico op een blessure toe. Daar moet je verantwoord mee omgaan.” Maesschalck: “Spelers die niet konden trainen, niet in competitie konden uit­komen, die keren misschien wel opge­laden en overgemotiveerd terug. Dat is een factor die meespeelt.”