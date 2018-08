Lazio-fans willen geen vrouwen meer op beste zitplaatsen in stadion: “Geen vrouwen in de loopgraven” kv

20 augustus 2018

00u46

Bron: BBC, Sky News, Repubblica 0 Voetbal Diehardfans van Lazio Roma stellen in een pamflet dat vrouwen geen toegang meer zouden mogen krijgen tot de Curva Nord, de noordelijke sectie van de tribune van het Stadio Olimpico in Rome.

De ultra’s van Lazio hebben al een kwalijke reputatie en zijn gekend voor hun gewelddadigheid, racisme en antisemitisme. Nu kan ook seksisme aan dat weinig benijdenswaardige lijstje worden toegevoegd.

In de flyer, die werd aangetroffen op de tribune bij aanvang van de wedstrijd Lazio-Napels, noemen de auteurs de Curva Nord een “heilige plaats” en vergelijken ze de eerste rijen met loopgraven waar vrouwen niet thuishoren.



“De Curva Nord is voor ons een heilige plaats”, stelt het pamflet dat door veel Lazio-fans gedeeld werd op sociale media. “Een omgeving waar een ongeschreven code moet gerespecteerd worden. De eerste paar rijen werden altijd al ervaren als loopgraven. In de loopgraven laten we geen vrouwen, echtgenotes en vriendinnen toe, dus nodigen we hen uit om plaats te nemen vanaf de tiende rij. Diegenen die het stadion beschouwen als een alternatief voor een zorgeloze en romantische dag in Villa Borghese (openbaar park in Rome), gaan best naar andere secties.”

De flyer is ondertekend met "Direttivo Diabolik Pluto". Diabolik is een van de leiders van Irreducibili, een ultragroep van S.S. Lazio.

De voetbalclub heeft al laten verstaan dat ze afstand neemt van het pamflet. “We wisten er niets van. Het is een onafhankelijk initiatief van supporters uit de Curva Nord. Het is niet de visie van de club, we zijn gekant tegen elke vorm van discriminatie”, reageerde woordvoerder Arturo Diaconale.

In november zorgden de ultra’s van de Curva Nord nog voor ophef toen ze stickers verdeelden met een afbeelding van Holocaustslachtoffer Anne Frank in een A.S. Roma-t-shirt en met antisemitische boodschappen om rivaliserende Roma-supporters te treiteren.