Laura verloor haar populaire verloofde op het voetbalveld door hartprobleem, waarna ze ook nog eens getroffen wordt door financiële miserie Hans Op de Beeck

20 januari 2018

15u36

Bron: Wales Online 9 Voetbal Drama voor Laura Davies vorige zaterdag. De 28-jarige Britse verloor haar verloofde Mitchell Joseph (33) tijdens een voetbalwedstrijd op amateurniveau en zit nu ook in de financiële miserie. Gelukkig kan ze rekenen op familie en vrienden van de in de regio erg graag geziene Joseph.

De Welshman zakte in elkaar en kon ondanks 30 defibrillator-schokken niet meer gered worden. Tot overmaat van ramp, blijft het niet bij het persoonlijke leed voor Laura. Omdat Joseph kampte met hartruis, wil de verzekeraar haar geen overlijdensverzekering uitbetalen, waardoor de jonge vrouw nu kampt met een nog voor 68.000 euro af te betalen lening. Familie en vrienden snellen Laura te hulp via een fundraiser.

Na een halfuur stuikte Joseph ineen in Swansea, tijdens de eerste helft van de partij tussen St Joseph FC en Maltsters Sport. De populaire voetballer werd door enkele toegesnelde spelers en supporters meteen behandeld en daarna snel overgebracht naar het Morriston Hospital, waar doktoren hem twee uur lang behandeld hebben. Laura, die meteen het veld was opgelopen, zei dat de hulp niet meer mocht baten ondanks de defibrillator.

De timmerman had Laura ten huwelijk gevraagd in Parijs, hun huwelijksdatum hadden ze al vastgepind: 18 september 2019, in Ibiza. Voor de juiste locatie hadden ze het eiland al eens bezocht. Maar nu blijft Laura alleen met verdriet en financiële problemen achter. Joseph had zich laten opereren voor zijn hartprobleem en fietste daarna nog voor een goed doel van Parijs naar Swansea, dus zorgen over zijn gezondheid maakte hij zich niet. Maar die operatie volstond niet voor de verzekering om de premie uit te betalen, aldus Wales Online. Waarop de familie van Joseph met een actie gestart is om Laura financieel bij te staan.

In 24 uur tijd is al 15.000 Britse pond (17.000 euro) opgehaald via de pagina JustGiving. "We proberen te doen wat de verzekeraar nalaat en helpen Laura met het aflossen van hun lening van 60.000 pond. Dit mag misschien té ambitieus lijken, maar we hebben al op korte tijd heel veel hulp gekregen. Al wat we nodig hebben is dat 2.000 mensen 30 pond storten. Dit zal Laura's toekomst bepalen. Haar droom om te trouwen met de man waarvan ze hield kunnen we niet waarmaken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze niet nog meer moet lijden dan ze al gedaan heeft."