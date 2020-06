Lamkel Zé wordt bij beloften van Antwerp verwacht Redactie

Spaanse fiscus heeft Carlo Ancelotti in het vizier

Het Spaanse parket heeft een juridische procedure opgestart tegen Carlo Ancelotti. Als trainer van Real Madrid zou hij voor ongeveer een miljoen euro belastingen hebben ontdoken, onder meer via zijn portrechtrechten.

Volgens het parket gaat het om feiten uit 2014 en 2015. De Italiaanse coach zou toen “voor een totaal van 1,062 miljoen euro” belastingen hebben ontdoken. Een rechter moet zich nu over het dossier buigen en kan eventueel beslissen Ancelotti op te roepen.

De 61-jarige Italiaan coachte Real tussen juni 2013 en mei 2015. Hij had ook onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG en Bayern München onder zijn hoede en is vandaag trainer van Everton. Ancelotti is lang niet de eerste grote naam uit het voetbal die problemen krijgt met de Spaanse fiscus. Zelfs supersterren als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo betaalden al miljoenenboetes om hun schulden te vereffenen.

Lamkel Zé bij beloften

Lamkel Zé wordt vanmiddag bij de beloftentraining verwacht. De Kameroener maakt het in de voorbereiding bij Antwerp weer al te bont. Zo verscheen hij niet op het appèl voor z'n fysieke testen en liet hij zich vorige week ook opmerken met een haarpigmentatie. Daarbij wordt aangeraden om enkele dagen niet te sporten, net nu de voorbereiding bij Antwerp begonnen is. De Kameroener gaf zelf al aan te willen vertrekken. Ivan Leko staat voorlopig vrij onverschillig ten opzichte van het enfant terrible.