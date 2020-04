Laat Denemarken volgend jaar status als gastland op het EK voetbal schieten voor Grand Départ van de Tour? “Kansen zijn fifty-fifty” DMM

26 april 2020

20u08 0 Voetbal Het is onzeker of Kopenhagen volgend jaar gaststad blijft voor het uitgestelde EK voetbal. Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, erkende in de Deense media dat de kansen op een EK in Denemarken “fifty-fifty” zijn.

De Deense hoofdstad, waar de Rode Duivels normaal gezien hun tweede groepswedstrijd afwerken tegen Denemarken, fungeert op 2 juli 2021 ook als startplaats voor de Tour de France. Het samenvallen van beide evenementen kan voor problemen zorgen. De Deense autoriteiten staan dan ook voor een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden.

De Rode Duivels zouden hun tweede groepswedstrijd moeten afwerken in het Parken Stadion in Kopenhagen tegen Denemarken. Het stadion van de topclub FC Kopenhagen zal normaal gezien nog twee groepswedstrijden en een achtste finale organiseren. De speeldata voor het EK liggen nog niet vast, maar met de aanwezigheid van de Tour leidt het geen twijfel dat het puzzelen wordt voor de Deense organisatie en veiligheidsdiensten.

“We zijn bezorgd”, reageerde bondsvoorzitter Møller bij Sky Sports. “Er moet een akkoord gevonden worden met de stad Kopenhagen, het Parken Stadion en Sport Event Denmark, de overkoepelende Deense sportbond. De Deense voetbalbond is er klaar voor de vier EK-wedstrijden in 2021 te organiseren, maar we kunnen het niet zonder de onvoorwaardelijke steun van onze partners. Momenteel is er nog een weg af te leggen. We zullen blij zijn als er een finaal akkoord gevonden is.”

