Kylian Mbappé test positief: zevende besmette PSG-speler

07 september 2020

20u58

Bron: Belga 8 Voetbal PSG-aanvaller Kylian Mbappé heeft positief getest op het coronavirus en moet forfait geven voor het Nations League-duel van dinsdag, waarin hij het met Frankrijk zou opnemen tegen Kroatië.

Mbappé zou de positieve test maandagochtend hebben afgelegd. Omdat hij de uitslag nog niet wist, trainde hij maandagavond nog gewoon mee met de Franse nationale elf, in de voorbereiding op het duel tegen Kroatië, een heruitgave van de WK-finale in Rusland. Na de training werd hij huiswaarts gestuurd. Het is niet meteen duidelijk waar hij de besmetting heeft opgelopen, want zijn eerdere twee testen waren negatief en de Franse nationale ploeg verblijft in een bubbel.

Kylian Mbappé is intussen al de zevende speler van Paris Saint-Germain die positief getest heeft op het coronavirus. Ook onder meer Neymar werd getroffen door het longvirus.

