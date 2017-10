KVM vindt externe investeerders (FDZ)

Voorzitter Johan Timmermans is een drijvende kracht achter de omvorming van vzw naar nv

KV Mechelen zet de eerste stappen om van een vzw over te schakelen naar een nv. “In die nv zullen we met verschillende investeerders uit het Mechelse de club structureel kunnen laten groeien én dat met supportersinspraak”, zo zegt voorzitter Johan Timmermans.

Drie zekere investeerders zijn Olivier Somers (Gemaco), Dieter Penninckx (FNG) en Stefaan Vanroy (Finivo). Zij zullen een deel van de aandelen overnemen. Timmermans spreekt in totaal over "zeven investeerders uit de Mechelse regio met een hart voor de club, een aantal die reeds lid van het bestuur waren en enkele nieuwe. Een unieke situatie in het Belgische voetbal."

De supportersparticipatie blijft gewaarborgd. Geen enkele partij kan meer dan 49 procent van de club in handen hebben

KV Mechelen benadrukt dat de club zo extern kapitaal kan injecteren, zonder het risico te lopen dat iemand het stamnummer overneemt of de clubkleuren verandert. Geen enkele partij kan namelijk meer dan 49 procent van de aandelen verwerven. De fans hebben in de nieuwe nv een vetorecht voor beslissingen over het logo, de clubkleuren, de prijzenpolitiek en soortgelijke onderwerpen. De supportersvertegenwoordiging in de nv blijft bewaard.