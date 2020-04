Kunnen we pas terug naar het voetbal in lente 2021? “Het stadion niet meer in tot er een vaccin is” Stephan Keygnaert

16 april 2020

14u31 46 Voetbal “Geen massamanifestaties tot eind augustus.” Zover zijn we nu. De nieuwe vaderlandse voetbalcompetitie, voorzien voor eind juli, zal starten achter gesloten deuren. En daarna?

Sommige leden van de top van onze voetbalbond werken momenteel scenario’s uit die ná de zomervakantie, in de herfst, moeten toelaten dat competitiewedstrijden (weliswaar deels) met publiek zoúden kunnen worden afgewerkt – altijd doorgesproken met de overheid.

Dat kan wel eens wishful thinking zijn, zo blijkt na een rondje lezen in de internationale (sport)pers. Vooraanstaande virologen, epidemiologen en biologen overal ter wereld schetsen immers geen fraai toekomstbeeld van het voetbal.

Zach Binne, epidemioloog aan de Emory-University in Atlanta vertelt in de Britse krant The Times: “Mensen moeten begrijpen dat hoe meer personen je samenbrengt, hoe groter het risico op een nieuwe verspreiding wordt – 10 mensen is gevaarlijker dan 5, 500 is gevaarlijker dan 10, en 60.000 is heel heel gevaarlijk. Als wetenschapper haat ik om mijn beweringen ‘100% zeker’ te stellen, maar in dit geval ben ik méér dan 100% zeker dat we geen voetbalstadions meer kunnen vullen tot er een vaccin is.”

Welke overheid zal dergelijk risico voor de volksgezondheid durven te nemen en stadions met fans toelaten? Spaanse epidemioloog

Karol Sikora, een Britse oncoloog en immunoloog die biochemie studeerde aan de Universiteit van Cambridge, zegt in de krant op dezelfde lijn te zitten als zijn collega: “Het wordt complex om 68 miljoen Britten te vaccineren. Ik zou durven zeggen dat we stadions pas kunnen openen eenmaal we zeker zijn dat 60% van een hele bevolkingsgroep immuun is. Er dient massaal getest.”

Carlos Alberto Arenas Diaz is gespecialiseerd in Medische Preventie en Publieke Gezondheid, en verbonden aan het MegaCentro-instituut in Pinares, Colombia. Hij vertelt in MARCA: “Ik sluit mij helemaal aan bij de stelling dat je voetbalwedstrijden pas kunt gaan organiseren eenmaal er een vaccin is. Voor dat soort ‘evenementen’ is immers van cruciaal belang dat de groepsimmuniteit erg hoog is. In bevolkingsgroepen waar de immuniteit 70 tot 80% bedraagt, is het relatief veilig. Op dit moment is de hele wereld nog maar bezig met het afremmen van het virus. Ik kan mij niet voorstellen dat de immuniteit in een stad als Madrid bijvoorbeeld vandaag meer dan 30 à 40% bedraagt. Dat cijfer zal slechts heel traag stijgen.”

"Een voetbalwedstrijd is per definitie in de onmogelijkheid om de social distancy te volgen. Voetbal is emotie. Fans omhelzen elkaar, bespringen elkaar. Dat is een groot risico.”

En het idee om in onze stadions pakweg de helft van de totale capaciteit toe te laten? In Spanje is die creativiteit ook al geopperd. Dokter Nacho de Blas werkt als epidemioloog aan de Universiteit van Zaragoza: “Zelfs dan vermeng je mensen die uit verschillende hoeken van het land samen door elkaar staan. Welke overheid zal dergelijk risico voor de volksgezondheid durven te nemen en stadions met fans toelaten?”

En dan is er ook nog Zeke Emanuel. Hij is een Amerikaanse oncoloog en bio-ethicus, en de huidige rector aan de Universiteit van Pennsylvania, departement ‘Medical Ethics and Health Policy’. Evenmin iemand die uit zijn nek kletst, zou je denken. Hij laat optekenen in de New York Times: “Sportmanifestaties in stadions zijn wat mij betreft het laatste dat we kunnen opstarten. Zij die beweren dat zoiets weer kan in oktober... – waar baseren zij zich op? Een realistisch tijdsstip is de lente van 2021.”

Tenzij Marc Van Ranst en zijn collega’s in België een stuk toleranter zijn, ziet het ernaar uit dat voetbal mét publiek nog een zeer verre toekomstdroom is...

