Kompany voorstander van BeNe-League: "Belachelijk dat we nog spreken van Anderlecht, Club Brugge en Standard"

13 november 2018

15u07

Bron: Sporza Voetbal Als het van Vincent Kompany afhangt, komt er binnenkort een BeNe-League. "Het is belachelijk dat we nu nog spreken van Anderlecht, Club Brugge en Standard, die competitief het gevoel hebben dat ze niet kunnen strijden tegen Barcelona en Real Madrid", zo vertelt de Rode Duivel in een interview aan Sporza.

De vorming van een Super League -een competitie met 16 Europese grootmachten- is voor Kompany niet prioritair. Een BeNe-League is dat daarentegen wél. “Ik bekijk de toekomst van het voetbal helemaal anders. Ik vind eerst en vooral dat de competities van de kleine landen zich moeten verenigen”, aldus Kompany aan Sporza. “Ik snap niet waarom landen als België en Nederland niet samengaan en een grotere competitie vormen om Europese topploegen te creëren. Het is belachelijk dat we nu nog spreken van Anderlecht, Club Brugge en Standard. Competitief hebben die clubs het gevoel dat ze niet kunnen strijden tegen Barcelona en Real Madrid.”

Ook over de rest van Europa pleit de Manchester City-verdediger voor een vereniging van landen. “Ook in Scandinavische landen, Oostenrijk, Zwitserland, ... snap ik niet dat ze achterblijven met kleine competities, die nooit of te nimmer de macht van de grote competities zullen inhalen. Ik snap niet waarom ze niet rond de tafel gaan zitten om opnieuw deftige toppers en subtoppers in Europa te brengen. Als er op dat moment een verhaal van een Super League komt, staan al die clubs er helemaal anders voor.”