Kompany vindt dat De Bruyne ondergewaardeerd wordt in België: “Ik ben gelukkiger wanneer hij scoort”

Kristof Terreur

23 november 2019

08u23

Bron: HLNinEngeland 1 Voetbal Grote broer neemt het voor hem op. In zijn afscheidskroniek van Man City schetst Vincent Kompany een profiel van Kevin De Bruyne. Een slechte verliezer die in zijn ogen in België veel meer respect verdient.

“Kevin kan het echt niet helpen.” In het boek ‘Treble Triumph, zijn insideverhaal van ‘Manchester City’s beste seizoen ooit’ moet de lezer er zelf de emoties of gelaatsuitdrukkingen bij denken. Ongetwijfeld moest Kompany eens smakelijk lachen toen hij zijn ghostwriter - die overigens nergens een vermelding krijgt - dat zinnetje over Kevin De Bruyne influisterde.

Liefdevol schrijft Kompany in een van de hoofdstukken over de pit waarmee zijn ex-ploegmaat elke dag op het veld staat. Kompany: “Kev vliegt er altijd onder stoom tegenaan. Het is een van de redenen die hem zo speciaal maakt. Hij trekt zijn voet nooit terug. Zelfs niet op training. Hij geniet ervan om balletjes alsnog voor je voet weg te halen. En daardoor komt hij wel eens in hachelijke situaties terecht. Hij zal dat nooit kunnen veranderen. Hoeft ook niet. Die zware knieblessure die hij begin vorig seizoen opliep, was gewoon ‘Kev die te veel Kev’ wilde zijn. Hij rekt zich wel vaker te ver uit als hij een bal wil controleren.”

O wee als hij verliest...

Kompany omschrijft De Bruyne als een stille jongen. Een die in de kleedkamer van Man City gewoon een van de spelers is, maar een die zich niet afzijdig houdt als er gelachen moet worden of grapjes worden uitgehaald. Het hoge woord voert De Bruyne zelden, maar net als Pep Guardiola ziet Kompany een leider in hem: “Omdat hij zo’n grote persoonlijkheid is op het veld. Hij heeft die ‘beet’ in zijn spel, die je zelden met spelers met zijn kwaliteiten associeert. Hij is zó een slechte verliezer - niet noodzakelijk een slechte eigenschap. Omdat we zoveel matchen winnen, zie je dat bij City zelden, maar hij kan echt niet tegen zijn verlies.” Zij die het van dichtbij hebben meegemaakt, kunnen erover meepraten. Als hij rood aanloopt en op ontploffen staat, maak je je beter uit de buurt. Dan spaart hij niets of niemand. Ook Guardiola alludeerde er onlangs op.

Bij Man City, zo geeft Kompany toe, nam hij De Bruyne beschermend onder zijn vleugels. De raad en daad van grote broer. Toch wil de speler-manager een punt maken. Vooral dan over de perceptie van De Bruyne in België. Iets waar hij zich blijkbaar aan stoort. “Ik heb ook gezien hoe zijn prestaties in de media worden belicht bij interlands. Ondanks het mooie voetbal dat hij brengt, vind ik soms dat hij een beetje onheus wordt behandeld. Zeker als de grote toernooien eraan komen.”

Niet alle matchen gezien

“Onvermijdelijk zijn er situaties geweest waarin hij voor de Rode Duivels misschien niet hetzelfde niveau heeft bereikt als bij Man City. Als er dan toch kritiek was, ervaarde ik die als unfair. Ik wil niet anders dan dat hij de wereld kan tonen hoe goed hij echt wel is. In Manchester, daar ben ik zeker van, twijfelt er niemand aan zijn kwaliteiten. Ik kan niet ontkennen dat ik altijd een beetje gelukkiger ben als hij scoort.”

Dat De Bruyne anders wordt bekeken door media en fans, is niet onlogisch. Op basis van zijn wedstrijden bij de Rode Duivels, die zeldzame Champions League-matchen van Man City die niet achter een betaalmuur zitten en de hoogtepunten, moet de doorsnee Belg zijn beeld vormen. Ook bij City heeft hij zijn mindere momenten, maar dat krijgt zelden die ampleur van drie assists en een goal.

Blindelings onder Pep

Bovendien profiteert De Bruyne bij Man City van het systeem waarin hij de verbindingsman is. Na het brainwashen van Guardiola weet hij blindelings waar zijn ploegmaats zullen lopen. Hij hoeft niet eens op te kijken. Zolang hij in zijn brein ruwweg weet waar ze zullen lopen, moet hij gewoon de ballen trappen. Bij de Rode Duivels, waar er vaker op intuïtie wordt gespeeld, zijn die automatismen er minder en komt hij in een dienende rol zo nu en dan eens minder uit de verf. En dan klinken er kritische stemmen.

“Het is voor een land als België uitzonderlijk dat wij zo’n generatie hebben”, besluit Kompany in zijn boek. “En dan heb ik het over Kevin, Eden Hazard en Romelu Lukaku. Dat is niet normaal.”