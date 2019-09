Kompany bezorgt Cobbaut het moment van zijn leven: “Hij was bij snelsten om hand omhoog te steken” ODBS/KTH

12 september 2019

12u27

Hij beleefde ongetwijfeld het voetbalmoment van zijn leven. Elias Cobbaut, in maar vooral uit de ploeg bij Anderlecht, mocht in de afscheidsmatch van Kompany invallen voor... Sergio Agüero. Plots tussen de Man City-legendes. Ironie: vanuit een vak klonk meteen ‘Who the f*** is he’!’ Bij gebrek aan fitte oud-spelers of ex-vedetten maakte Kompany van de gelegenheid handig gebruik om onder anderen Kenny Saief, Michel Vlap (bij de Premier League legends), Hotman El Kababri, Derrick Luckassen en dus Cobbaut (bij de City-legends) een tijdje te laten opdraven. Kompany legt in een interview met Gilles De Bilde uit waarom hij voor die jongens koos, een verhaal dat samenhangt met zijn verleden.