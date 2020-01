Koehandel met achtjarigen moet stoppen: sportief manager AA Gent trekt naar Pro League om ‘war for talent’ in te perken Rudy Nuyens

03 januari 2020

06u00 10 Voetbal Dat clubs mekaar jeugdspelers proberen af te snoepen, is van alle tijden. Alleen gaat die ‘war for talent’ tegenwoordig om jongens van 8 tot 12 jaar. Sportief manager Peter Verbeke trekt namens AA Gent aan de alarmbel.

Verbeke diende een nota in bij de Pro League om paal en perk te stellen aan de massale transferbewegingen van alsmaar jongere jeugdspelers. De nota bevat concrete maatregelen, waarvan de eerste luidt: clubs moeten investeren in een performante jeugdscouting. “De licentievoorwaarden bij de jeugd zijn gekoppeld aan de diploma’s die de coaches hebben”, haalt hij aan. “Maar scouts? Dat zijn meestal niet opgeleide mensen die dat voor een paar euro doen. Dat is hallucinant, want de eisen voor je opleiding zijn net zéér hoog, terwijl de instroom van spelers vaak overgelaten wordt aan – en dat zeg ik weliswaar met heel veel respect – amateurs. Het is absoluut noodzakelijk dat we clubs niet alleen voorwaarden opleggen voor coaches, maar ook voor scouts, op basis van wetenschappelijke inzichten. Vertrouw dat toe aan specialisten, die daarvoor opgeleid zijn. Zo kan je de juíste transfers doet. Als je na 2 jaar tegen een jongen moet zeggen ‘nu mag je terug naar je oude club en je oude school’, dan is dat niet goed voor de club én niet goed voor die jongen. Dat heeft een ontregelende werking voor hele jonge kinderen.”

“Daarom stel ik nog twee maatregelen voor. Eén: beperk de geografische afstand of reistijden, afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de opleiding. Het is niet in het voordeel van jonge kinderen om wekelijks uren in een busje te zitten om te gaan trainen. Dat heeft een grote impact op het gezin en de schoolprestaties. En twee: leg aan de clubs een maximaal aantal transfers per seizoen op. In plaats van busladingen nieuwe spelers te proberen, verplicht je clubs zo om goeie scouts uit te sturen en goed na te denken over elke transfer.”

Lees meer over de maatregelen die Peter Verbeke voorstelt om de ‘War on Talent’ tegen te gaan in onze Pluszone.

Wij zitten in de Pro League te praten over hoe we het Belgisch voetbal vooruit kunnen helpen, terwijl we tijdens dat gesprek proberen om spelertjes van 8 tot 12 jaar van mekaar af te pakken. Dat vind ik van een ongeziene ‘tristesse’. Peter Verbeke

Maatregel vier: transparantie tussen de clubs. “Wij zitten in de Pro League te praten over hoe we het Belgisch voetbal vooruit kunnen helpen, terwijl we tijdens dat gesprek proberen om spelertjes van 8 tot 12 jaar van mekaar af te pakken. Dat vind ik van een ongeziene ‘tristesse’. Als ik een 13-jarige speler wil gaan halen, heb ik er geen enkel probleem mee om zijn club er vooraf van op de hoogte te brengen. Als we niet transparant kunnen zijn over kinderen van 8 jaar, spelen we alleen maar in de kaart van de makelaars. Want het zijn de makelaars die met die spelertjes leuren. Dat moet stoppen, vandaar een transparante meldingsplicht.”

“De laatste maatregel gaat over transparantie in de voordelen die gegeven worden aan jonge spelertjes. Want ook dààr zitten we weer met de managers. Daarom: wees bij een transfer van een jongen van 13 transparant naar de Pro League toe over de voordelen die je geeft. Geef je een tankkaart aan de ouders van die jongen, zodat ze naar de training kunnen komen kijken? Betaal je zijn internaat? Zolang het om reëele onkosten gaat, geen probleem. Maar als er ook nog een verdoken loon betaald wordt, vind ik dat wél een probleem. Trek de transparantie van het ‘clearing house’ door naar de jeugd. En als daar tegen gezondigd wordt, moeten er ook sancties aan gekoppeld worden, bijvoorbeeld twee jaar verbod op jeugdtransfers.” Op 27 januari komt het voorstel van Verbeke op tafel binnen de Pro League.