Klokkenluider ‘John’, die met ‘Football Leaks’ jarenlang vuile was buitenhing, treedt uit anonimiteit: “Ik ben bang dat ik, als ik in een Portugese gevangenis beland, die niet levend zal verlaten” YP/XC

06 februari 2019

06u30

De Portugese klokkenluider 'John', ofte Rui Pinto (30), heeft eind vorige week in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel voor het eerst van zich laten horen nadat hij de voorbije jaren met zijn onthullingen de voetbalwereld op zijn grondvesten had doen daveren. Hij leeft sinds vorige week onder huisarrest in zijn appartement in Boedapest, maar wordt mogelijk uitgeleverd aan Portugal. En daar is hij niet bepaald gerust in. "Ik ben bang dat, als ik in een Portugese gevangenis beland, met name in Lissabon, ik die niet levend zal verlaten."

Het idee om Football Leaks te lanceren, ontsproot in de herfst van 2015. “Ik ben al van jongs af een voetbalfan en ik besefte al rond de tijd van het Bosman-arrest dat het voetbal zich helemaal verkeerd ontwikkelde”, zegt Pinto. “De beste jonge spelers gingen automatisch naar de topteams. De hele competitie veranderde in het voordeel van de topclubs. De voornaamste aanleiding was het FIFA-schandaal in 2015. Los van alle arrestaties bij de internationale federatie zag ik dat er ook onregelmatigheden waren bij talrijke transfers binnen Portugal. Dat zich steeds meer investeerders op deze markt verdrongen. Ik begon gegevens te verzamelen.”

Ronaldo is mijn favoriete speler. Ik beschouw hem als de compleetste voetballer van de geschiedenis. Maar zijn gedrag naast het veld moet heel anders beoordeeld worden. In strafrechtelijke zin Rui Pinto

Meer dan 70 miljoen vertrouwelijke documenten heeft Pinto intussen in handen, met daarin gevoelige informatie over de internationale voetbalindustrie. “Ik heb de onthulling van dergelijke documenten in gang gezet, maar ik ben niet de enige. Stelselmatig kwamen er steeds meer bronnen bij die hun info met mij hebben gedeeld, waardoor de databank alleen maar uitbreidde. Dat toont aan dat er vele mensen bezorgd zijn over wat er in de voetbalwereld speelt”, klinkt het ook nog bij Pinto, die ontkent ooit geld te hebben geslagen uit de macht die zijn kennis over de misdadige praktijken in de voetbalindustrie hem geeft. Hij bevestigt wél dat hij meerdere aanbiedingen heeft gekregen om zijn gegevens te verkopen. “Eén keer heb ik een anonieme e-mail ontvangen waarin ik meer dan een half miljoen euro aangeboden kreeg, maar ik heb alles afgewezen.”

Cristiano Ronaldo

Ook Cristiano Ronaldo kwam op de radar van Pinto, die ontkent dat hij zijn landgenoot bewust viseerde. Integendeel, zelfs. “Ronaldo is mijn favoriete speler. Ik beschouw hem als de compleetste voetballer van de geschiedenis. Maar zijn gedrag naast het veld moet heel anders beoordeeld worden. In strafrechtelijke zin. Daarvoor zijn mijn gegevens nuttig geweest en zullen ze dat nog zijn. Het kan me niets schelen of mijn favoriete speler of mijn favoriete club FC Porto daardoor schade lijden. Ik geef alle relevante gegevens door.”

“Ik heb alleen maar onderzocht wie de sleutelfiguren zijn in de frauduleuze voetbalindustrie, welke makelaars en consultants het vaakste betrokken waren bij frauduleuze praktijken. Ik wilde die praktijken aan het licht brengen”, aldus de Portugees, die nooit het gevoel heeft gehad dat hij iets illegaals deed. “In de loop der jaren zijn mijn gegevens onderzocht door het Europees Parlement, door media in heel Europa en door vele onderzoeksinstanties. Ik ben ervan overtuigd dat ik iets goeds heb gedaan met mijn acties.”

Arrestatie in Boedapest

Op 16 januari werd Pinto in Boedapest bij de lurven gevat. “Mijn vader was op bezoek met mijn stiefmoeder. Toen ik met hem terugkwam van de supermarkt en afsloeg naar de straat van mijn appartement, werd ik benaderd door twee agenten in burger. Ze controleerden mijn identiteitskaart en ik moest van hen mijn zakken en rugzak leegmaken. Vervolgens lieten ze het in het Hongaars opgestelde Europese aanhoudingsbevel zien en deden ze me handboeien om. Ik heb uiteindelijk twee nachten in de cel gezeten.”

De voetbalmaffia is overal. Ze wil een signaal geven dat je beter geen ruzie met haar kunt zoeken Rui Pinto

“De Hongaarse politie heeft mijn computer, tien harddrives, de gsm’s en ook een paar andere elektronische toestellen in beslag genomen. Die data zijn van belang voor het grote publiek omdat ze misdrijven beschrijven. De Portugese autoriteiten vragen nu om mijn uitlevering. Maar de Hongaren zouden die harddrives helemaal niet aan hen mogen geven. Ik denk dat de Portugezen eerst alles wat bij me gevonden is, willen krijgen om nog meer processen tegen me voor te bereiden.”

Doodsbedreigingen

“Ik ben er ook tamelijk zeker van dat ik in Portugal geen eerlijk proces zal krijgen. De Portugese rechterlijke macht is niet volledig onafhankelijk. Er zijn veel verborgen belangen. Uiteraard zijn er openbare aanklagers en rechters die hun werk serieus opvatten, maar de voetbalmaffia is overal. Ze wil een signaal geven dat je beter geen ruzie met haar kunt zoeken. Of ik bang ben voor een mogelijke gevangenisstraf in Portugal? Ik ben zenuwachtig, want ik ben een doelwit voor aanvallen, vooral van fans van Benfica Lissabon. Sinds vorige herfst word ik op Facebook overspoeld met doodsbedreigingen. Ik ben bang dat, als ik in een Portugese gevangenis beland, met name in Lissabon, ik die niet levend zal verlaten.”