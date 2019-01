Kletsnatte voetbalmatch krijgt schokkend einde: jonge verdediger wordt plots getroffen door bliksemschicht en zijgt neer aan de bank TLB

Bron: ESPN 0 Voetbal Tijdens een voetbalwedstrijd voor spelers onder twintig jaar in het Braziliaanse Sao Paolo is het flink misgelopen. Helemaal op het einde van de partij tussen Atletico Mineiro en Agua Santa werd Henrique, een verdediger van de bezoekende ploeg, getroffen door een bliksemschicht.

De match werd afgewerkt in kletsnatte omstandigheden en met het einde in zicht begon het ook flink te donderen en te bliksemen in Sao Paolo. Het was de bedoeling om de match nog uit te spelen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet helemaal. Toen Henrique in de toegevoegde tijd getroffen werd door de bliksemflits, vond de wedstrijdleiding het welletjes.

Henrique liep na het incident aangeslagen naar de reservebank, waar hij languit op de grond ging liggen. De dokters van beide teams snelden te hulp en een ambulance reed de doornatte grasmat op. Henrique kon uiteindelijk op eigen houtje, maar duidelijk aangeslagen, in het vehikel stappen en als bij wonder hield hij niets over aan het onfortuinlijke