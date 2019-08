Kijk op HLN.be naar de EK-kwalificatiecampagne van de Red Flames Redactie

22 augustus 2019

The Road to England, daar hoeft u geen seconde van te missen. Q2 en HLN.be zenden de kwalificatiecampagne van de Red Flames voor het Europees kampioenschap in Engeland van 2021 live uit. Samen met gastheer Maarten Breckx en huisanalisten Jan Mulder en Marc Degryse kan u alle thuismatchen van onze nationale voetbaldames én alle oefenwedstrijden in aanloop naar het EK op de voet volgen. “Veel van onze Flames spelen bij topclubs in het buitenland. We willen hun verhaal en carrière dichter bij de mensen brengen”, verklaart Michiel Ameloot, chef sport van DPG MEDIA. “Daarvoor zetten we steevast een topteam van analisten in.”

De eerste afspraak? Donderdag 29 augustus, wanneer de Flames in hun Leuvense thuisbasis oefenen tegen Engeland - afgelopen zomer halvefinalist op het WK. Dinsdag 3 september volgt het eerst kwalificatieduel, tegen Kroatië. "Ik ben zeer blij dat iedereen nu naar onze wedstrijden kan kijken. Dat geeft ons een enorme boost”, zegt aanvalster Tessa Wullaert. En ook Jan Mulder kijkt reikhalzend uit naar een boeiende campagne. “Want de Red Flames, dat is pure poëzie met een voetbal.”