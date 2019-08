KIJK LIVE OP HLN.BE (21u). Engelse clash tussen Liverpool en Chelsea om de Europese Supercup Redactie

14 augustus 2019

16u05 0 Europese Supercup Om 21u kruisen de winnaars van de Champions League en de Europa League de degens in de strijd om de Europese Supercup. De Engelse clash tussen Liverpool en Chelsea vindt plaats in Istanbul in het Vodafone Park, het stadion van Besikstas, en elke baltoets is LIVE te volgen op HLN.be. Naast het puur sportieve schrijft deze wedstrijd ook geschiedenis om een andere reden: de Française Om 21u kruisen de winnaars van de Champions League en de Europa League de degens in de strijd om de Europese Supercup. De Engelse clash tussen Liverpool en Chelsea vindt plaats in Istanbul in het Vodafone Park, het stadion van Besikstas, en elke baltoets is LIVE te volgen op HLN.be. Naast het puur sportieve schrijft deze wedstrijd ook geschiedenis om een andere reden: de Française Stéphanie Frappart zal de match leiden.

Van de laatste vijf confrontaties won Chelsea er twee, Liverpool een en speelden ze twee keer 1-1-gelijk. De laatste keer won Liverpool, volop in titelrace met Man City, met 2-0 na een beauty van Salah. Terwijl Liverpool borduurt op het succes van vorig seizoen, is Chelsea wel gewijzigd. Hazard trok naar Real, de Amerikaan Pulisic moet op termijn zijn opvolger worden. Sarri koos voor Juventus en werd vervangen door icoon Lampard. De 4-0-pandoering op de eerste speeldag tegen Manchester United zetten ‘The Blues’ meteen met de voeten op de grond. Liverpool blikte Norwich eenvoudig in met 4-1. Onze landgenoot Origi scoorde en lijkt weer helemaal boven water te komen. Het is maar de vraag of die andere Belg, Batshuayi, in actie komt bij Chelsea vanavond. Hij zit namelijk - opnieuw - op een zijspoor onder Lampard.

Meer over Liverpool

sport

sportdiscipline

voetbal

Chelsea

sportevenement

Lampard