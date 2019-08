KIJK LIVE. Liverpool ei zo na op voorsprong: Kepa en lat redden Chelsea

Europese Supercup

De winnaars van de Champions League en de Europa League kruisen de degens in de strijd om de Europese Supercup. De Engelse clash tussen Liverpool en Chelsea vindt plaats in Istanbul en elke baltoets is LIVE te volgen op HLN.be. Naast het puur sportieve schrijft deze wedstrijd ook geschiedenis om een andere reden: de Française Stéphanie Frappart leidt de match.