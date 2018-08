Keert Lionel Messi Argentinië definitief de rug toe? "Dit jaar speelt hij zeker niet meer" Hans Op de Beeck

15 augustus 2018

07u00

Bron: Sport, El Mundo Deportivo 0 Voetbal Volgens het Argentijnse medium TNT Sports komt Lionel Messi in 2018 zeker niet meer in actie voor Argentinië en overweegt hij sterk om af te haken als international. Messi is Argentiniës all-time topschutter met 65 goals in 128 matchen, maar daar staat slechts een olympische titel in Peking 2008 tegenover.

In de komende oefeninterlands van Argentinië tegen Guatemala en Colombia in respectievelijk Los Angeles (7 september) en New York (11 september) zal Messi zeker niet van de partij zijn, net zoals hij de prestigematch tegen Brazilië zal laten schieten in oktober. Messi zou na het voor Argentinië erg teleurstellende WK met het idee gespeeld hebben zijn afscheid aan te kondigen, maar het was Claudio Tapia -de Argentijnse bondscoach met wie Messi een goeie relatie heeft- die hem op andere gedachten kon brengen. Het nummer 10 zou nu afwachten wie na het vertrek van Sampaoli de nieuwe bondscoach wordt en welke voetbalopvattingen hij er op nahoudt. Momenteel is gewezen speler Lionel Scaloni de Argentijnse interim-bondscoach. Afwachten dus of Messi er nog zal bij zijn op de Copa America van volgend jaar. Die wordt in Brazilië afgewerkt. In het verleden kondigde Messi al eens zijn afscheid aan de 'Albiceleste' aan, maar toen kwam hij op die beslissing terug om Argentinië ultiem te kwalificeren voor het WK in Rusland.

Messi no estará en los partidos de la @Argentina en este año. Ni hasta nuevo aviso. Veremos en el futuro aunque hoy es un NO fuerte. @TNTSportsLA Hernán Castillo(@ HernanSCastillo) link

In schril contrast met zijn Argentijns palmares, staan zijn verdiensten voor FC Barcelona. Na de zege in de Spaanse Supercopa van zondag tegen Sevilla, telt Messi 33 trofeeën voor de blaugrana. Dat is er één meer dan de naar Vissel Kobe vertrokken Iniesta. In 15 seizoenen was hij er al goed voor 552 goals.