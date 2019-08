KBVB investeert drie miljoen extra in damesvoetbal voor ambitieus plan: “Tijd voor nieuwe stroomstoot” GVS

27 augustus 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Met het plan The World At Our Feet wordt er de komende twee seizoenen drie miljoen euro extra geïnvesteerd in het Belgische damesvoetbal. “Het gaat goed met het vrouwenvoetbal in ons land, maar er is een nieuwe stroomstoot nodig”, verklaart Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond.

De laatste zes jaar is het aantal Belgische voetballende vrouwen verdubbeld. Toch vertegenwoordigen zij met 40.000 voetbalsters slechts tien procent van het totaal aantal voetballers in ons land. Daarom slaan de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de handen in elkaar met een ambitieus project: The World At Our Feet. Concreet wordt er de komende twee seizoenen drie miljoen euro vrijgemaakt, mede dankzij ING - die nu de eerste hoofdsponsor wordt. Het doel is tweeledig. Enerzijds moeten meer meisjes de weg naar de sport vinden, anderzijds moeten onze Belgische clubs en daarbijhorend de Red Flames verder doorgroeien naar de internationale top. “Het gaat goed met het vrouwenvoetbal in ons land, maar er is een nieuwe stroomstoot nodig”, zegt CEO van de voetbalbond Bossaert. “Dames die voetballen moet vanzelfsprekend worden.”

80.000 meisjes

Tegen 2024 moeten er 80.000 meisjes en dames aan het voetballen zijn. 80 à 100 schoolbezoeken per jaar - om initiaties te geven en meisjes warm te maken om zich aan te sluiten bij een lokale voetbalclub - moet dat aantal in de hand werken. Red Flames Shari Van Belle en Elena Dhont zetten hun schouders onder het project.

Op weg naar de internationale top, is het oogmerk dan weer om in 2024 bij de top acht van Europa te horen. Belangrijk daarbij is om de eigen Belgische competitie te professionaliseren. Alle ploegen uit de Super League moeten een bepaald sportief plan uitstippelen. De staf van de Red Flames én de Rode Duivels zullen die clubs via verschillende sessies, waar ideeën kunnen uitgewisseld worden, bijstaan. “Want de vooruitgang is fantastisch om zien. De Super League wordt ook sterker en sterker. Stap per stap zal die vooruitgang nog duidelijker worden”, staat ook bondscoach van onze nationale voetbalheren Roberto Martínez volledig achter de samenwerking.

Daarnaast moet tegen 2024 ook het aantal vrouwelijke refs en coaches omhoog.

