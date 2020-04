KBVB gaat plannen over competitiestop toelichten aan UEFA na “constructief gesprek tussen Bayat en Ceferin”



04 april 2020

14u05

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) plant een vergadering met het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA. Daar zal het voorstel van afhandeling van de competitie van de Raad van Bestuur van de Pro League worden toegelicht, zo laat de KBVB zaterdag weten.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat had gisteravond een “constructief onderhoud” met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “De plooien werden gladgestreken en de intentie werd uitgesproken om samen tot een oplossing te komen”, aldus de KBVB. Enkele uren voor dat gesprek had Ceferin er in een interview met het Duitse ZDF nog mee gedreigd de Belgische clubs uit Europa te weren omdat de nationale competitie vroegtijdig zal worden beëindigd vanwege de coronacrisis.

De Raad van Bestuur van de Pro League besliste donderdag unaniem de competitie niet verder te zetten na 30 juni. Die beslissing moet nog worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Pro League (op 15 juli). De UEFA reageerde ontstemd omdat het de nationale competities liefst volledig ziet afgewerkt worden. Daarvoor werd ook de termijn om competities te beëindigen verlengd. Ceferin zei aan de ZDF in een interview gisteren “de actie in België niet de juiste zet te vinden” en dat “solidariteit geen eenrichtingsstraatje is”.

Opvallend, net omdat Pro League-voorzitter Peter Croonen, bondsvoorzitter Mehdi Bayat en zijn CEO Peter Bossaert een “bevredigende en serene” conferencecall hadden met het hoofdkwartier van de UEFA, net voor het interview met Ceferin op antenne ging bij ZDF. Volgens de UEFA was het interview vooraf opgenomen, niettemin werden de relaties weer even op scherp gesteld.

Als reactie op die gebeurtenissen vond nu een nieuw gesprek plaats tussen Ceferin en Bayat. Volgens de KBVB is “een constructieve oplossing in de maak”. “Het werd een constructief gesprek, waarbij de plooien werden gladgestreken en waarbij de intentie werd uitgesproken om samen tot een oplossing te komen. Het voorstel van afhandeling van de competitie van de Raad van Bestuur van de Pro League zal worden toegelicht aan het Executive Committee van UEFA”, aldus de KBVB.

“Ter herinnering: Het voorstel van de Raad van Bestuur wordt uiteraard ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Pro League. Op deze manier is het de bedoeling om de Europese tickets voor België voor het seizoen 2020-2021 te vrijwaren. We spreken ook nog onze steun uit voor de aanpak van UEFA om solidair uit deze coronacrisis te komen”, besluit het communiqué.