Kat Kerkhofs ziet lucratieve transfer Mertens niet zitten: “Neem mij mee naar Saudi-Arabië en ik vlieg meteen de bak in” TLB

11 juni 2019

12u09

Bron: HUMO 6 Voetbal Dries Mertens (32) voetbalt ook volgend jaar zeker nog in het shirt van Napoli. Dat Dries Mertens (32) voetbalt ook volgend jaar zeker nog in het shirt van Napoli. Dat bevestigde de Rode Duivel recent en zijn echtgenote Kat Kerkhofs (30) is daar allerminst rouwig om. In weekblad HUMO zegt de presentatrice dat ze geen voorstander is van een lucratieve transfer naar China of het Midden-Oosten.

Kat Kerkhofs werd deze week geïnterviewd voor het ‘7 Hoofdzonden’-nummer van HUMO. Kerkhofs, die net het fitnessboek ‘Body Goals’ heeft uitgebracht, praat onder meer over haar lichaam, haar leven en gevoelens en de ‘gezonde jaloezie' van haar én Dries Mertens. De aanvaller van Napoli werd in het verleden ook al gelinkt aan transfers naar kapitaalkrachtige clubs in China en het Midden-Oosten, maar voorlopig hield de Rode Duivel steeds de boot af.

Zeg nooit nooit, en ik heb niks tegen de mensen die wél voor dat avontuur kiezen, maar voorlopig win ik de discussies Kat Kerkhofs

“Dat zal nog wel even een discussiepunt blijven, want tegen het einde van een voetbalcarrière begint dat soort clubs zich te roeren”, zegt Kerkhofs. “Ik snap dat het verleidelijk is. Dries zegt: ‘We moeten één of twee jaar opofferen, maar daarna zijn onze kleinkinderen veilig.’ Waarop ik: ‘En dan? Die kleinkinderen zullen toch moeten werken?’ Eén of twee jaar is ook niet niks. Wij zijn mensen die het moeten hebben van ons sociaal leven, zon, terrasjes... Ik kan mij niet inbeelden dat we in China gelukkig zouden zijn. En dan is één jaar lang. Het kan ook veel kapotmaken. Zeg nooit nooit, en ik heb niks tegen de mensen die wél voor dat avontuur kiezen, maar voorlopig win ik de discussies.”

“Daarbij: neem mij mee naar Saudi-Arabië - waar ik het uit ethische bezwaren al moeilijk mee zou hebben - en ik vlieg meteen de bak in. Ik zou gegarandeerd nietsvermoedend buitenkomen met blote schouders en een cocktail: écht iets voor mij. Maar vooraleer mijn uitspraken in de buitenlandse pers worden overgenomen: dit is geen uitnodiging voor clubs om méér geld te bieden, hè. Blijf weg met jullie riante bedragen! (lacht)”

Dries Mertens speelt vanavond een EK-kwalificatiematch met de Rode Duivels tegen Schotland. Kerkhofs werkt volop aan een eigen VIER-programma.