Kapitein Faes is resoluut na teleurstellende nederlaag beloften in Wales: “Moeten nu alles winnen” YP

07 september 2019

10u49

Bron: Belga 2 Beloften De Belgische beloften verloren gisteravond hun openingsduel op weg naar het EK voetbal U21 in 2021 met 1-0 in Wales. Het was een eerder verrassende en - gezien het spelpeil - onnodige nederlaag voor de Jonge Duivels. Oostende-verdediger Wout Faes, de nieuwe kapitein deze campagne, reageerde na afloop teleurgesteld.

“We starten niet goed”, begon Faes. “We krijgen meteen een vermijdbare goal tegen en dan weet je dat het moeilijk wordt tegen Wales. Het is een ploeg die graag in een laag blok speelt. Dat is hun spel. We mochten daar dan niet in meegaan, maar dat gebeurde toch. We hadden even tijd nodig om terug in de wedstrijd te komen. In de tweede helft laten we de bal goed snel rondgaan, maar we scoren die goal niet. Dat is jammer. Een doelpunt hing echt in de lucht. Ik denk dat als we één keer scoren, we er direct overgaan. Bij ons was het net niet en bij hen was het net wel. We moeten het hoofd hoog houden. Dat heb ik ook al tegen de groep gezegd. Het kan nog altijd. De andere ploegen gaan ook nog punten laten liggen. Wij mogen nu gewoon geen cadeaus meer weggeven en alles winnen.”

Faes was één van de weinige overblijvers na het teleurstellende EK afgelopen zomer in Italië en San Marino, waar de Jonge Duivels hun drie groepswedstrijden verloren. Toch wilde hij de vele nieuwe jongens niet als reden voor de nederlaag naar voren schuiven. “Het was aanpassen met dit nieuwe team. Maar we hebben elkaar deze week al wel leren kennen, dus dat is geen excuus voor mij. Het zal gewoon beter moeten. Ik kijk heel hard uit naar het duel tegen Bosnië (dinsdag om 20u in Leuven, red.). De hele groep wil revanche nemen. Ik hoop dat we dat gaan doen.”

Hieronder de hoogtepunten van de wedstrijd: