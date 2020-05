Kans op besmetting tijdens voetbalmatch is verwaarloosbaar: risico niet groter dan in supermarkt Michaël Vergauwen & Kjell Doms

30 mei 2020

06u00 0 Voetbal Verwaarloosbaar. Dat is de kans dat voetballers tijdens een wedstrijd besmet worden met het covid-virus. Tot die conclusie kwam een studie van de Nederlandse Voetbalbond. Onze Pro League is alvast opgetogen. “Dit is geruststellend.”

Voetbal is een contactsport, maar dat contact is er veel minder vaak dan iedereen zou denken. En dat is goed nieuws voor profcompetities die nadenken over een veilige herstart, zoals uiteraard ook de onze. Edwin Goedhart, een arts verbonden aan de Nederlandse Voetbalbond, komt na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat er geen verhoogd risico is voor spelers om het coronavirus op te lopen tijdens professioneel voetbal.

“Een besmetting kun je nooit helemaal uitsluiten”, zegt hij. “Maar als je de bestaande maatregelen in acht neemt, dan is het risico op besmetting tijdens een voetbalwedstrijd niet groter dan in de supermarkt. Zo goed als verwaarloosbaar dus.”

Worstelen en judo

De studie toont dat er tijdens wedstrijden nauwelijks langdurige ‘nabije contactmomenten’ zijn tussen spelers op het veld en dat voetbal een veilige sport is om te doen, ook in coronatijd. Iets wat ook ‘onze’ viroloog, Marc Van Ranst, beaamt.

“Voetbal is niet de grootste risicosport, in tegenstelling tot bijvoorbeeld worstelen of judo, al blijft het natuurlijk wel een ploegsport. Je speelt dus niet alleen samen, maar je traint ook samen, je zit samen in de kleedkamer... Maar ik heb er niets op tegen dat er hier en daar al matchen gespeeld worden. Het publiek bij zo’n wedstrijd is en blijft de grootste risicofactor”, vertelt hij ons.

Shotclock?

De studie – waarbij 482 wedstrijden uit de Eredivisie werden geanalyseerd – onthulde dat het contact dat ‘koppeltjes’ met elkaar hebben, veel lager is dan aanvankelijk gedacht. “Zelfs zo laag dat het verwaarloosbaar is. Slechts in 1,2% van alle wedstrijden stonden spelers meer dan 30 seconden binnen een onderlinge afstand van anderhalve meter. Als we de cijfers verder analyseren dan staan spelers gemiddeld maar anderhalve seconde per wedstrijd op minder dan een halve meter van elkaar”, klinkt het. Het onderzoek bekeek ook de momenten waarop er dan wél meer en langduriger contact is tussen de spelers. “Bij het juichen na een doelpunt, maar ook hoekschoppen zijn momenten waarop spelers dicht in elkaars buurt komen”, vult Goedhart aan. “Misschien is het handig om daar een soort van ‘shotclock’ in te voeren. Een tijdsbestek waarbinnen de hoekschop moet genomen worden, dat bevordert ook nog eens het ritme van spel. Uitschieters, momenten waarop spelers abnormaal lang in elkaars buurt stonden, zagen we wanneer er bijvoorbeeld drie hoekschoppen op rij worden genomen. Om dat te vermijden, zou je het aanvallende team kunnen verplichten het strafschopgebied te verlaten alvorens de nieuwe hoekschop genomen mag worden.”

Een ideetje voor de Jupiler Pro League? Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League is alvast opgetogen met de studie.

“Dit is alvast geruststellend nieuws voor zij die het op het veld moeten waarmaken”, vertelt hij ons. “We gaan de conclusies zeker meenemen in onze protocollen die we momenteel over trainingen en wedstrijden aan het opstellen zijn. We willen er binnen dit en tien dagen mee naar buiten komen. Hoe vaak zullen spelers getest worden eens de trainingen herbeginnen? Moeten ze wel of niet voor elke wedstrijd getest worden? Dat soort dingen. In die optiek zijn alle wetenschappelijke inzichten welkom.”

