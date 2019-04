Kan je meer geluk hebben bij het nemen van een penalty?

09 april 2019

In een penaltyreeks tussen twee Braziliaanse jeugdteams spat Diego Campillo’s poging uiteen op de lat. De doelman houdt geen rekening meer met de bal en ook Campillo zelf vreest het ergste. Plots valt de bal uit de lucht en door het effect verdwijnt het leer in doel. Een geldig doelpunt want de bal was niet over de achterlijn gegaan. Campillo mag juichen, maar doet dat ingetogen want hij weet dat hij van geluk mag spreken.