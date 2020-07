Juninho hard voor Neymar en emotioneel over situatie in zijn thuisland: “Er zijn duizenden George Floyds in Brazilië” XC

08 juli 2020

07u30

Bron: The Guardian 0 Voetbal Voormalig voetballer Juninho (45), vooral bekend door zijn magistrale vrije trappen, is in een interview met The Guardian hard voor zijn Braziliaanse landgenoot Neymar. “Hij moet zichzelf in vraag stellen en opgroeien.”

Juninho, op dit moment technisch directeur bij Olympique Lyon, zat onlangs uitgebreid samen met 'The Guardian’. Na een halfuur, zo schrijft de Britse kwaliteitskrant, barstte de Braziliaan in tranen uit wegens de schrijnende situatie in zijn thuisland. Meer dan 65.000 doden door het coronavirus, een toenemende ongelijkheid en heel wat racismegevallen. “Er zijn duizenden George Floyds in Brazilië", aldus Juninho.

“Duizenden mensen hebben in stilte geleden. We weten er niets van. Je kan niet zeggen dat er geen voorvallen zoals George Floyd in Brazilië hebben plaatsgevonden. Zo’n gebeurtenissen vallen er jammer genoeg elke dag voor. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een achtjarig meisje door de politie in Rio wordt doodgeschoten? Ongelooflijk.”

Kritisch voor Neymar

Juninho vertelt dat er in zijn thuisland een ‘cultuur van hebzucht’ heerst. “In Brazilië wordt ons geleerd om enkel om geld te geven. Kijk naar Neymar. Hij ging alleen voor het geld naar PSG”, is Juninho duidelijk. “De club gaf hem alles wat hij wilde, en nu wil hij vertrekken voor het einde van zijn contract. Het is tijd om iets terug te geven, om dankbaarheid te tonen.”

“Als speler behoort Neymar tot de top drie van de wereld, op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Neymar is snel, sterk, kan scoren én assists geven als een echte nummer tien. Maar als persoon moet hij zichzelf in vraag stellen en opgroeien. Op dit moment doet hij gewoon wat het leven hem heeft geleerd.”

De knapste vrije trappen van Juninho:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.