Jubilaris Toby Alderweireld kondigt de match tegen IJsland aan: “We zijn in vorm”

Nations League

De Rode Duivels voetballen weer. Na de overwinning in Denemarken afgelopen zaterdag staat nu een thuismatch tegen IJsland op het programma in de Nations League. Voor iedere wedstrijd kondigt een van onze Duivels de wedstrijd aan. Dit keer is het de beurt aan jubilaris Toby Alderweireld. Hij speelt vanavond z'n 100ste wedstrijd voor de nationale ploeg. “Welkom bij VTM, hier zit je goed, want binnen enkele ogenblikken zijn we weer aan zet met de Rode Duivels. We zijn in vorm, want vandaag is rood”, aldus Alderweireld. Volg de wedstrijd HIER live.