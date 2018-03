Joseph Allijns vindt dat Belgische voetbalbond aan communicatie moet werken TS

11 maart 2018

15u49

Bron: BELGA 0 Voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moet werken aan zijn communicatie, zowel intern als naar de buitenwereld. Zo reageerde bestuurslid en voorzitter van KV Kortrijk Joseph Allijns zondag op de heisa rond Damso. De Brusselse rapper zou het WK-lied van de Rode Duivels maken, maar door het massale protest werd de samenwerking donderdagavond stopgezet.

"De directie van de voetbalbond heeft een verkeerde inschatting gemaakt, maar de raad van bestuur heeft die rechtgezet. De hele heisa kon vermeden worden als er beter gecommuniceerd werd. Daar moet de KBVB werk van maken", zegt Allijns in De Zevende Dag.

"De keuze voor Damso in november behoorde de directie toe, de raad van bestuur had daar niets op te zeggen. Dat had wel gemoeten", zegt de voorzitter van KV Kortrijk. Woensdag stond de KBVB nog achter zijn keuze, maar de raad van bestuur werd niet geraadpleegd. Allijns trok zelf aan de alarmbel, donderdagavond zwichtte de bond voor de aanhoudende druk van politici en vooral zijn sponsors. De samenwerking met Damso werd stopgezet. "Maar dat had niets te maken met geld", aldus Allijns. "De voetbalbond is met zijn 400.000 leden de grootste sportfederatie van het land. Die moet verbindend werken en een gemeenschappelijke boodschap uitdragen. De vrouw is een heel belangrijk segment in onze maatschappij. Een WK-lied moet verenigend werken, niet verdelend."

De KBVB liet weten dat de Rode Duivels komende zomer zonder hymne naar het WK in Rusland trekken. "Maar daar moeten we toch nog eens rustig over nadenken", pareert Allijns. "In België zit je met het communautaire gegeven, dus je moet iets vinden dat voor beide taalgroepen aanvaardbaar is."