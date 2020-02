Jordan Lukaku haalt uit naar Wilmots en neemt het op voor broer: “Romelu is al drie keer begraven in België” NVE

14 februari 2020

18u45

Bron: Eleven Sports 0 Voetbal “Ik hou niet van de voetbalwereld.” Jordan Lukaku nam in een interview met Eleven Sports geen blad voor de mond. Zondag kijken de broers Lukaku elkaar voor het eerst in de ogen. Jordan blikt kritisch terug op het EK van 2016, en spreekt ook over de kritiek op zijn broer.

Jordan is duidelijk over wat hij van de voetbalwereld denkt, doordrongen van makelaars en contracten. “Ik hou niet van de voetbalwereld, alleen van de sport. Er zijn veel oneerlijke mensen die alles doen om op onze rug te leven en van ons te profiteren, dat vind ik jammer. Veel spelers van mijn origine, uit Afrika, weten niet hoe contracten in elkaar zitten. Dat moet je zelf doen.”

Hij kijkt hoopvol naar het project bij zijn jeugdteam Anderlecht, al vraagt hij om geduld. “Het wordt moeilijk, maar als hij (Kompany, nvdr) de filosofie van de Anderlechtjeugd kan overzetten naar de eerste ploeg, zit je wel goed voor een paar jaar. De verwachtingen lagen te hoog, hij is een geweldige kapitein. Maar het is geen Football Manager hè. Hij doet de transfers, is de coach, de kapitein, bepaalt de tactiek... Rustig aan! Geef hem wat tijd.”

De linksachter hoopt nog steeds op de Rode Duivels: “Ik moet gewoon meer aan spelen toekomen. Ik heb tijdens mijn aanwezigheid nog niemand anders gezien op die positie. Zonder blessures zou ik geselecteerd zijn. Er was niemand anders. Als ik nu niet geselecteerd word, wil dat zeggen dat ik waardeloos ben.”

“Ik heb geen spijt van het EK in 2016. Ik weet dat ik niet goed was, hoe lang moet je treuren? Hoe dan ook, als we het EK hadden gewonnen zou er iemand hebben beweerd dat het dankzij hem (Wilmots, nvdr) was. Maar hij zou enkel het geluk gehad hebben dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid. Niemand wees ons de weg.”

EXCLUSIEF | @J_Lukaku94 is heel openhartig over EURO 2016 en de rol van Marc Wilmots. 🇧🇪👀 pic.twitter.com/0qMfNOA3ZQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

“Marc Wilmots, wie? Vond je hem goed? Ik vond hem niet zo geweldig. Ik heb veel respect voor hem als speler, maar als bondscoach... Hij zei gewoon: “Geef de bal maar aan Eden”.”

Sinds dit seizoen spelen de broers Lukaku samen in Italië. “Ik dacht dat hij een ander soort voetbal zou ontdekken, trager. Maar met defensies die beter voorbereid zijn.”

Jordan heeft het moeilijk met de houding van journalisten tegenover zijn broer. “Romelu is al drie keer begraven in België. Tegen Kroatië was Benteke geblesseerd, iedereen zei: “Mijn God, we moeten met Lukaku spelen...”. 2 goals. Kwalificatie. Bedankt. Op het WK begon hij slecht, Origi mocht starten. De belangrijkste wedstrijd van het WK, tegen de Verenigde Staten. Doelpunt van? Assist van? Bedankt. Na hem komt Michy. Ik vind Michy leuk, maar Romelu en ik hebben hetzelfde bloed. Michy heeft dribbels, techniek... Goals! Dat is wat je wilt van een aanvaller! Al zijn concurrenten waren beter dan hem. Romelu toont verstand en volharding, en toch krijgt hij bagger over zich. Daarom geven we maar zelden interviews.”

EXCLUSIEF | "Elke nieuwe aanvaller was zogezegd beter dan @RomeluLukaku9. Waarom?" - @J_Lukaku94 verdedigt zijn broer door dik en dun. 💪🇧🇪 pic.twitter.com/fWHS3gxOV6 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Jordan Lukaku speelde dit seizoen nog maar twee wedstrijden bij Lazio, goed voor in totaal 70 minuten. Na een zware knieblessure is de jongste van de broers opnieuw wedstrijdfit, de vraag is of hij zondag in de topper tussen Lazio en Inter minuten zal maken. Tegen zijn broer, extra speciaal dus.

