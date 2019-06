Jonge Duivels verlaten EK met 0 op 9, ook Italië ondanks pareltje van Verschaeren een klasse te sterk (1-3)

Pieter-Jan Calcoen in Italië

22 juni 2019

22u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 EK voor beloften De nul is blijven staan. Tegen Italië konden de Jonge Duivels, die de hoge verwachtingen op dit EK geen seconde konden inlossen, nooit iets claimen: 1-3.

De speaker riep de Belgische namen af onder luid gefluit. Bij het Belgische volkslied was er applaus, bij het Italiaanse zong het hele stadion mee. Plezant - eindelijk wat sfeer tijdens een wedstrijd van de Jonge Duivels op dit EK U21.

Italië moest winnen (zonder garanties), België wilde vooral de nul wegvegen. Om dat te doen, koos Johan Walem andermaal voor een defensief blok. Dit keer kwam Bushiri in ploeg, net als Omeonga en Saelemaekers. Bij het gastland startte Juventus-fenomeen Kean op de bank - dat heet dan luxe.

Maar goed, ’t was niet dat Italië België wegspeelde. Uiteraard kreeg het zijn kansen - Barella knikte onbegrijpelijk naast, Chiesa knalde over, Mandragora probeerde het eveneens. Pas in het slot van de eerste helft leidde de permanente druk tot de 0-1. Eerst kon doelman De Wolf nog redding brengen, maar in de rebound scoorde Barella alsnog.

Dan al hadden de Italianen met tien kunnen staat: Chiesa trapte op de hand van Saelemaekers, die zeldzaam in de zestien opgedoken was. Voorts waren de Jonge Duivels offensief onmondig. Slechts één keer moest keeper Meret zich strekken: een schot van Lukebakio pareerde hij met de vuisten.

VAR-schermpje

Na de pauze konden de boeken meteen toe. Cutrone trof knap raak (0-2), maar de Belgen claimden (niet ten onrechte, zo leek het) dat de bal enkele seconden voordien al de achterlijn gepasseerd had. Ref Jovanovic, net als de meeste arbiters op dit EK gewoon slecht, weigerde naar het VAR-schermpje te gaan kijken, zeer tot frustratie van de Jonge Duivels en Walem.

Het was zuur, zeker omdat Verschaeren met een héérlijke krul nog voor 1-2 zorgde, maar aan de andere kant: de nederlaag was zeker verdiend. Zoals het hele EK al was de tegenstander sterker, volwassener, efficiënter. Beter, kortom. Chiesa zette dat in het slot in de verf: perfect in de bovenhoek (1-3), Mbenza incasseerde nog rood.

Morgen moet er geen volkstoeloop verwacht worden op Zaventem. En dat is maar logisch ook. Nul punten, zeg. Italië is tweede en moet hopen dat dat volstaat voor de halve finale.