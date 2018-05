Jonge Duivels met fraaie zege naar kwartfinales EK U17 XC

08 mei 2018

23u37

Bron: Belga 0 Voetbal Op het Europees kampioenschap voetbal voor jongens tot 17 jaar hebben de Belgen zich in het Engelse Rotherham van een plaats in de kwartfinales verzekerd. De jongens van bondscoach Thierry Siquet deden dat door Bosnië-Herzegovina met 4-0 in te blikken.

Yorbbe Vertessen (17e), Jamie Mpie (29e) en Gabriel Lemoine (79e) scoorden voor België. Het vierde doelpunt was een owngoal (63e).

De Belgen wonnen eerder al van Ierland en gaan met zes punten aan de leiding in groep C. Ierland en Bosnië (3 ptn) maken in een rechtstreeks duel uit wie met de Belgen doorgaat. België treft vrijdag in zijn laatste groepswedsrijd het puntenloze Denemarken.

Qualified for the next round ! 😎🎉#U17EURO #BIHBEL#REDTOGETHER pic.twitter.com/G8JVTABURY Belgian Football(@ Belgianfootball) link

