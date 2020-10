Jonge Duivels halen zwaar uit tegen Wales en blijven op EK-koers Redactie

09 oktober 2020

22u02 0 Voetbal De Belgische beloftenploeg heeft vrijdagavond in het Leuvense King Power aan den Dreef Stadion op de zesde speeldag in groep 9 van de EK-kwalificaties met 5-0 gewonnen van Wales.

Op het halfuur was de wedstrijd al gespeeld na een strafschopdoelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye en twee treffers van Albert Sambi Lokonga. Een kwartier voor affluiten maakte Jelle Bataille er 4-0 van, Loïs Openda zette met de tweede elfmeter van de avond de forfaitscore op het bord.

Ondanks vijf wissels in de basiself zijn de jonge Duivels gewoon op hun elan van de voorbije wedstrijden doorgegaan. In een potje eenrichtingsvoetbal ging het leer iets voorbij het halfuur al op de stip, na een overtreding in de zestien op Loïs Openda. Mike Trésor Ndayishimiye liet de bezoekende doelman kansloos en zette de beloften zo op een 1-0 voorsprong. Nauwelijks drie minuten later viel de 2-0 van Albert Sambi Lokonga en Wales hing al volledig in de touwen, waarin dan ook nog eens een gat bleek te zitten. Dat werd pijnlijk gedemonstreerd bij de 3-0, net voorbij het halfuur: het schot van Sambi Lokonga ging letterlijk door het net. Voor de Anderlecht-middenvelder was het zijn tweede van de avond en daarmee was de wedstrijd helemaal gespeeld.

De jonge Duivels leverden een feilloze prestatie af en voor rust had de score zelfs nog hoger kunnen oplopen. Het is dan ook moeilijk te vatten hoe het kan dat er op de openingsspeeldag met 1-0 werd verloren in Wales, de enige nederlaag van de Belgen in deze campagne. Mede door de vele wissels verwaterde het spel na rust. Het was dan ook wachten tot een kwartier voor affluiten vooraleer Jelle Bataille er 4-0 van maakte. Enkele minuten later ging de bal na hands voor de tweede keer op de stip en was het Loïs Openda die de forcaitcijfers op het bord zette.

Met dertien punten uit zes wedstrijden blijven de Belgen aan de leiding in de groep. Met nog twee speeldagen te gaan tellen ze één punt voorsprong op Duitsland, dat eerder op vrijdag onder meer dankzij twee doelpunten van Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha met 0-5 ging winnen in Moldavië, de eerstvolgende tegenstander van de Belgen. Die wedstrijd wordt komende week dinsdag in Tiraspol afgewerkt. Duitsland ontvangt dan Bosnië-Herzegovina, de nummer drie in de groep.

Als de wedstrijd tegen voetbaldwerg Moldavië ook een driepunter oplevert, zijn de jonge Duivels nog voor het slotduel tegen Bosnië al minstens zeker van de tweede plaats in de groep, waarmee ze bijna zeker in maart 2021 mogen deelnemen aan een eerste groepsfase met daarin zestien landen, waaronder gastlanden Hongarije en Slovenië.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee zijn daarvoor immers geplaatst. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei - 6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale vindt plaats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.