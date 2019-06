Johan Walem na zure nederlaag tegen Polen: “Misschien moeten wij eens een blok neerzetten” AB

Bron: Belga 0 EK voor Beloften Bondscoach Johan Walem toonde zich zondagavond erg realistisch na afloop van de 3-2 nederlaag tegen Polen tijdens de openingswedstrijd op het EK U21. “Op dit niveau is de foutenmarge erg klein”, aldus Walem.

De Jonge Duivels begonnen erg sterk aan het duel tegen Polen en zagen dat bekroond worden door de openingstreffer van Aaron Leya Iseka na een kwartier. Na de tegentreffer van Zurkowski tien minuten later zakte het kaartenhuisje echter helemaal in elkaar. “Het is voor mij geen mentale kwestie”, begon Walem. “We beginnen perfect, maar verliezen daarna het goede ritme. We hadden opeens veel meer moeilijkheden met Polen. Het eerste tegendoelpunt had nooit mogen vallen, maar we laten het zelfs ervoor al liggen. We hadden voldoende kansen gekregen en hadden meer dan één keer moeten scoren. Dat is ook een kwaliteit: doelpunten maken. Je moet een wedstrijd kunnen beslissen. De tweede tegengoal van Polen sneed de benen af. Je ziet nog maar eens dat op een groot toernooi de foutenmarge erg klein is.”

Nederlagen leren accepteren

De vraag restte wat Walem en zijn spelers de komende week nu nog gaan doen in Italië. Met enkel de groepswinnaar en de beste tweede van drie groepen die doorstoten naar de halve finales wordt het erg moeilijk. “We zullen nu moeten winnen van zowel Spanje als Italië. En anders wordt een kwestie van ervaring opdoen”, vervolgde de bondscoach. “Winnen tegen zulke toplanden wordt heel erg moeilijk, maar we zullen de knop meteen moeten kunnen omdraaien. Op dit moment is iedereen in de kleedkamer heel teleurgesteld, maar we moeten de wedstrijd van vandaag zo snel mogelijk vergeten. Je moet ook nederlagen leren accepteren. De focus moet op Spanje gericht worden. Het beste medicijn na een nederlaag is snel opnieuw spelen. Ik hoop dat mijn jongens zich kunnen tonen tegen één van de topfavorieten voor de eindzege. Je hebt altijd een kans.”

Over de tactiek tegen Spanje bleef Walem op de vlakte. “Misschien moeten wij eens proberen een blok neer te zetten zoals Polen dat vandaag tegen ons deed”, aldus de bondscoach. “We kunnen ook proberen Spanje weinig kansen te gunnen. Wij hebben onze specifieke kwaliteiten, maar Spanje heeft nog veel meer kwaliteiten. Maar toch heb je altijd een kans.”

Het beste medicijn na een nederlaag is snel opnieuw spelen” Johan Walem

