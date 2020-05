Jarige Mulder in jolig videogesprek met Degryse: “Ik kreeg van mijn vrouw een taart met ‘75' erop. Dat is toch schandalig, Marc?” ABD/JBE

04 mei 2020

20u10

Bron: VTM NIEUWS 0 Voetbal Jan Mulder viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Dat mag gevierd worden. En dat doen VTM Nieuws en HLN in de vorm van een skypegesprek tussen Mulder en zijn waarde collega-analist Marc Degryse. Een babbel die jolig begint: “Ik kreeg van mijn vrouw een taart met ‘75' erop. Dat is toch schandalig, Marc?” Maar uiteraard ook over voetbal gaat: “Matchen achter gesloten deuren? Iemand als Hazard heeft bewondering nodig van fans achter het doel.”



“Ik kreeg van mijn vrouw een taart met ‘75' erop. Een schandaal”

Een blij ‘weerzien’. Dat is het altijd wanneer Mulder en Degryse met elkaar een videogesprek opstarten. “Zit je goed, Jan? Een mooi hemdje aan, lekker jasje om thuis te zitten”, grijnst Degryse. Waarop Mulder: “Fris en fruitig! En jij ziet er ook gelukkig uit. Heb je gegolfd?”

Dat heeft Degryse inderdaad - golf is zijn favoriete hobby. Maar feestvarken is uiteraard Jan Mulder, vandaag 75 jaar geworden. “Mijn eerste zoon Joeri is een uur langs geweest en is net afgelost door mijn tweede Geret. Ik had ze twee maanden niet gezien. Het is fijn om hen nog eens op bezoek te kunnen hebben.” Zijn kleinkinderen kon Jan Mulder nog niet zien wegens het coronavirus. “Dat mag nog niet. De vrouw van Geret werkt in het ziekenhuis. Dat is wat tricky. En ik behoor tot de risicogroep. (lacht) Ik kreeg verdorie van Johanna (zijn vrouw, red.) een taart met een getal op. 75. Dat is toch schandalig, Marc?"



“75 is ook maar een getal. Eigenlijk trek ik me er geen bal van aan”

“Zullen we eens beginnen bij het begin”, vraagt Degryse. “Jan, jij bent geboren in 1945. Waren de buren uit Duitsland toen al vertrokken?” Mulder: “Nou, ik heb daar een tijdje geleden naar geïnformeerd. Het schijnt dat ik - toen een halfjaar oud ongeveer - met mijn moeder van het ene dorp naar het andere fietste. En dat onder vuur van verdwaalde Duitsers die zich nog terugtrokken. Zo gevaarlijk was het nog wel.”

“En het ‘magische moment’ is wel gebeurd tijdens de oorlog”, merkt Degryse op. “Ik ben een discreet iemand”, glimlacht Mulder. “Maar negen maanden daarvoor was het zuiden van Nederland al bevrijd. Het zat er dus wel aan te komen. Maar misschien waren ze gewoon ‘supergeil’. (algemene hilariteit) Ja, in de oorlog was dat het enige wat ze hadden.”

Over zijn leeftijd trekt Mulder zich weinig aan. “Het is maar een getal. Al ga ik nu weer naar de vervelende kant (van de 80, red.). Maar dankzij mijn opgewekt karakter trek ik me er geen bal van aan. En ik ga er wel sportief mee om. Het is zoals het is.”



“Ik ben bang voor de sport”

Jarig of niet, het zal u niet verbazen dat Mulder en Degryse niet anders kunnen dan over voetbal praten. En vooral welke gevolgen de coronacrisis zal hebben voor de sport. “Hoe ziet het voetbal eruit na deze situatie? Wanneer begint volgend seizoen? De Champions League... Marc, zie jij fans naar pakweg Madrid afzakken met het vliegtuig?” Degryse: “Champions League-matchen, dat willen ze in juli en augustus al doen, Jan.”

“Zonder publiek is er niets aan”, aldus Mulder. “Het wordt pas normaal als er een vaccin is. En dat duurt gewoon jaren. Ik klink misschien pessimistisch, maar ook wel realistisch.”

“En in België zijn de problemen dan nog niet opgelost want we moeten ook nog praten over de licenties”, merkt Degryse op. “En ze moeten nog bepalen welke competitie we volgend jaar krijgen, daar moet dan over gestemd worden. Over die discussie spreken ook Lommel, Roeselare, Standard,... mee, terwijl zij hun licentie nog niet hebben. Daar komt pas volgende week een beslissing over, geloof ik. In België is het nog een grotere soep dan in de rest van Europa.”

“Dat is puur organisatorisch”, pikt Mulder in. “Maar je hebt ook nog de sport zelf, Marc. Ik zie volgend jaar ook geen publiek. Dat zal duren tot dat vaccin er is. Ik ben bang voor de hele sport. Kijk, ik ben opgegroeid in Windschoten. Als zesjarige werd ik lid van de Windschoten Voetbal Vereniging, met rood-zwarte kleuren zoals AC Milan. Ik meldde me aan in de winter, maar in de lente mochten we naar het veld. De mooiste dag van mijn leven. Het voetbalveld oprennen, met je moeder en het publiek langs de kant. Later werd ik echt gewend aan een vol stadion bij Anderlecht. Volle stadions, dat kán niet meer.”



“Iemand als Hazard heeft bewondering nodig van fans achter het doel”

Volgens Mulder hebben wedstrijden zonder publiek geen charme. “Zoals je weet, ben ik een natuurtalent qua voetbalopvoeding”, knipoogt Mulder. “Ik vind dat publiek erbij hoort. Ik werd altijd geïnspireerd door het geluid en het stadion. Dat zie je ook aan de spelers. Iemand als Eden Hazard heeft bewondering nodig van de fans achter het doel. Je kan je Bernabéu en Camp Nou toch niet voorstellen als een laboratorium waar ze pipetjes vullen? Ik kijk daar echt tegenop.”



