Janice Cayman op de bank bij titelverdediger Lyon, de beste club ter wereld: “Terugkeren naar België? Daar denk ik nu niet aan” DD

22 augustus 2020

12u40 0 Red Flames Janice Cayman (31) en titelverdediger Olympique Lyonnais Féminine staan zaterdagavond in Bilbao tegenover Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Haar eerste seizoen bij de beste club van de wereld zit er bijna op. Lyon wil de triple. Beker en landstitel zijn al binnen.

In de Champions League voor vrouwen zijn de Franse en de Duitse teams meestal toonaangevend. In 2017 won Lyon de finale van PSG. Dat is een outsider, net als Arsenal staan die in de tabelhelft van Lyon. Aan de andere kant knokken Atlético, Barça en Wolfsburg, waarmee Tessa Wullaert twee keer de finale haalde, om een ticket voor de eindstrijd. Een beklijvende Final 8 zal het worden. De mannen hebben laten zien dat zeven finales op rij een geweldige televisiebelevenis is.

De mannen van Lyon verloren eerder deze week al met 3-0 van Bayern. De vrouwen hebben nog wat studiewerk voor de boeg, willen ze niet hetzelfde lot ondergaan. “Goh... We weten nog niet zoveel over Bayern. We hebben amper video’s gekeken. Dat doen we morgen zeker. Het is een nieuw team. Wij werken vooral aan ons systeem, aan ons voetbal. Wij willen altijd dominant zijn. En een doelpunt meer maken dan de tegenstander.” Hun systeem? “Balbezit, snelle wingers, we kunnen meerdere systemen spelen. En we hebben een sterke bank (lacht).”

Bij Lyon zit Cayman geregeld op de bank, maar dat laat ze niet aan haar hart komen. “Als topsporter wil ik altijd meedoen. Op elke training bereid ik me daarop voor. Hard werken, iedere keer wil ik me laten zien. De sfeer is goed bij ons. Onze coach maakt iedereen belangrijk. We hebben vorig weekend een voorbereidingstoernooi gespeeld. Ik ben aan de match tegen PSV begonnen en tegen Juve heb ik 10 minuten meegedaan. 4-0 en 3-0 gewonnen.”

Cayman staat nog een jaar onder contract bij Lyon. “Of ik een terugkeer naar België zou overwegen? Moeilijke vraag. Het is niet het moment om daarmee bezig te zijn. Dit eerste seizoen is nog niet eens voorbij. Alles komt nu zo snel na elkaar. Pas als er iets op me afkomt, wil ik erover nadenken.”