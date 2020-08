Jan Vertonghen trekt naar Benfica: vandaag medische tests, morgen voorstelling MVS

13 augustus 2020

09u35 12 Voetbal Niet Italië, wél Portugal. Jan Vertonghen (33) zet zijn carrière verder bij Benfica. Onze landgenoot legt vandaag medische testen af, morgen tekent hij een driejarig contract en wordt hij officieel voorgesteld.

‘t Zag er nochtans lange tijd naar uit dat Vertonghen naar de Serie A zou trekken. In Italië toonden Inter, Napoli en Roma interesse in de recordinternational, ook Valencia, Sevilla en Man City trokken op een bepaald moment aan zijn mouw.

Maar het wordt dus Portugal. Benfica greep vorige maand naast de Portugese titel en wil nu fors uithalen op de transfermarkt. Wat ongetwijfeld meespeelt in de keuze van de Rode Duivel: Benfica speelt nagenoeg elk jaar Champions League.

Vertonghen vertrok deze zomer transfervrij bij Tottenham. Daarvoor had hij al de wens uitgesproken om liefst in een leuke stad of omgeving te gaan voetballen.

