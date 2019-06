Jan Vertonghen opent zijn interactieve voetbalmuur aan UZA: “Minstens even mooi als de Champions Leaguefinale”



Stijn Joris

03 juni 2019

19u56

Jan Vertonghen (32) heeft een goed hart. De Rode Duivel liet een interactieve voetbalmuur neerpoten in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en kwam er zelf de eerste bal tegen trappen. Met veel trots knipte hij deze namiddag het lintje door.

De Jan Vertonghen Foundation is intussen iets meer dan een jaar actief en na playgrounds in Temse en Niel en enkele activiteiten met de chronisch zieke kindjes van het UZA, is de interactieve voetbalmuur een volgende project. “Antwerpen is een prachtige stad”, zei Vertonghen. “Het is vlakbij mijn thuis en ik heb er zelf nog gevoetbald. Ik hoop dat ik de kinderen hiermee kan helpen bij het revalideren. Ik heb zelf altijd buiten gespeeld als kind en ik hoop dat zij hier nu ook een geweldige tijd beleven. Ik vind het geweldig dat ik door mijn beroep de mogelijkheid heb om dit soort dingen te doen.”

“Zaterdag was het nog een moeilijke avond. Niet makkelijk om zo’n nederlaag te verwerken, maar dit helpt wel. Al die blije kinderen. Ik heb hier heel erg naar uit gekeken. Het is niet altijd makkelijk om een datum te vinden, maar ik wou er zelf heel graag bij zijn. Dit is iets totaal anders dan een Champions Leaguefinale, maar minstens even mooi.”

Belgische driekleur

De interactieve voetbalmuur bestaat uit 16 lichtgevende vlakken, heeft een snelheidsradar die de kracht van het schot meet en biedt de kinderen meerdere spelletjes. “Ik heb het zelf al geprobeerd en het is niet zo makkelijk”, zegt Vertonghen. “Je moet er wat bij nadenken en leren begrijpen. Ze moeten hun hersenen aanspreken en dat is goed én nodig. Stiekem is het ook in de Belgische driekleur versierd en dat is ook zo leuk. Zelf hou ik heel veel van spelletjes. De buitenlucht gaat hen ongetwijfeld goed doen.”

Ik vind het geweldig dat ik door mijn beroep de mogelijkheid heb om dit soort dingen te doen

In eerste instantie gaan de oncologische patiëntjes en diabeten de voetbalmuur gebruiken. Vertonghen maakt er een zaak van om zich te engageren. “Ik vind dat wij de verplichting hebben om iets bij te dragen aan de maatschappij. Mijn hart ligt hier in Antwerpen. Bij mijn honderdste interland hebben we de foundation opgestart en nu hebben we al veel gedaan gekregen, maar we willen nog playgrounds uit de grond stampen.”

Vertonghen probeert nog projecten te realiseren. “We praten nog met andere ziekenhuizen, maar zolang de zaken niet afgerond zijn, kan ik er nog niet veel over zeggen. Dit ligt me na aan het hart en dat moet ook, anders stop je er niet zoveel tijd en energie in. Die zieke kinderen de mogelijkheid bieden om buiten te spelen, maakt me heel trots. Ik woon hier niet zo ver van en ga mijn best doen om geregeld nog een keertje langs te komen. Dit is mijn manier om iets terug te doen.”