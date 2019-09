Jan Mulder over spits Ella Van Kerkhoven: “Dit is wat Anderlecht mist" Redactie

03 september 2019

20u44

Bron: VTM 0

Jan Mulder is alvast fan. Aanvalster Ella Van Kerkhoven (25) maakt indruk op de VTM-analist. “Ze heeft torinstinct. Dit is wat Anderlecht nodig heeft”, zegt hij. Ook Marc Degryse vindt het knap wat Van Kerkhoven presteert. “En ze heeft ook een uitzonderlijk verhaal. Ze was eerst verdedigster, maar werd dan omgeschoold tot spits bij Anderlecht. Nu speelt ze bij Inter.”