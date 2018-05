Jan Ceulemans: "Een éér om op die bal te staan"



NVK

12 mei 2018

06u00 0

Jan Ceulemans was de eerste voetballer die zijn handtekening zette op de Houten Bal. Geen toeval, zegt Uyttersprot: "Ik ben al sinds de jaren 80 fan van Caje, naar mijn mening de beste speler die België ooit heeft gehad. Door hem ben ik bestuurder geworden van Blue Army, de supportersclub van Club Brugge. Maar toen die ploeg Jan heeft ontslagen in 2006, heb ik mijn abonnement meteen in de vuilbak gegooid. Daarna was ik even persmedewerker van Westerlo, toen Caje daar trainer werd. Voor mij was dit project dus al geslaagd vanaf het moment dat Jan zijn handtekening gezet heeft."

Ceulemans’ helblauwe ogen stralen bij de woorden van zijn superfan. "Ik vind het een éér om mijn handtekening op die bal te mogen zetten. Er staan ondertussen enkele ‘fameuze speelders’ op. Ik denk dat iedereen hem zou willen hebben. (droog) Wie zou er nu ook géén handtekening van Jan Ceulemans willen hebben? Nee, serieus: hoe lang is Bart ermee bezig geweest? Twee jaar? Dat vergt doorzettingsvermogen. In dat opzicht lijken we misschien wel op elkaar. Het is alleszins een straf project. Iedereen kan er een voorbeeld aan nemen."