Jacky Mathijssen over het deprimerende trainersbestaan: “Slechts veertig uur per seizoen gelukkig” Redactie

05 december 2019

In de derde aflevering van Play Sports’ nieuwe docureeks T1 heeft Jacky Mathijssen het over het aantal uren dat een trainer op één seizoen gelukkig is. “Veertig uur”, zegt Mathijssen. “Ik was ook verrast toen ik het hoorde. Maar toen ging ik bij mezelf tellen en wanneer ben je écht relaxed geweest en heb je kunnen genieten...? Of dat ongezond is? Ja, absoluut. Je moet eens kijken naar de haarkleur van mijn collega’s in de periodes dat het moeilijker is. Die verandert soms bijna wekelijks soms.”

De derde aflevering van T1 start vrijdag om 22u40 op Play Sports 1.