Jaap Stam wordt trainer van FC Cincinnati

21 mei 2020

13u49

Bron: Belga 0 Voetbal Jaap Stam wordt hoofdcoach van het Amerikaanse FC Cincinnati. De voormalige Nederlande international neemt assistent Said Bakkati mee naar de Verenigde Staten. Volgens Henk van Ginkel, de zaakwaarnemer van beide oud-voetballers, is de deal zo goed als rond. Bakkati is nu nog assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord.

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor 1,5 jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de 47-jarige ex-verdediger van o.a. ManU, Milan en Ajax naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis en het is onbekend wanneer er daar weer gevoetbald kan worden.

Stam en Bakkati werkten eerder samen bij Reading, PEC Zwolle en Feyenoord. FC Cincinnati is de ex-club van Roland Lamah. De vijfvoudig Rode Duivel moest er begin dit jaar opkrassen.

Ribéry hervat na half jaar trainingen

Na bijna zes maanden blessureleed heeft Franck Ribéry de trainingen bij Fiorentina hervat. De Franse topvoetballer viel eind 2019 uit met een zware enkelblessure en ging daarna onder het mes. Fiorentina zette een korte video op Twitter getiteld ‘Koning Franck is terug’ waarop te zien is hoe Ribéry enkele oefeningen met en zonder bal uitvoert. Italiaanse clubs mogen sinds enkele dagen opnieuw groepstrainingen organiseren maar bij Fiorentina wordt voorlopig nog individueel geoefend.

De 37-jarige Ribéry kende een succesvol seizoensdebuut bij Fiorentina maar viel eind november uit in een wedstrijd tegen Lecce. Een tweetal weken geleden keerde de voormalige winger van Bayern München terug naar Italië nadat hij een hele tijd in Duitsland in lockdown had doorgebracht vanwege het nieuwe coronavirus. De Serie A hoopt vanaf midden juni de competitiedraad weer op te pikken. Fiorentina staat dertiende in het klassement.