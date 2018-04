Ivan Leko in top tien van beste 'onbekende' Europese trainers Redactie

12 april 2018

13u39 8 Voetbal Het internationaal voetbalmagazine FourFourTwo heeft een lijst gepubliceerd met de tien beste Europese trainers die op dit moment nog niet bekend zijn. Op die lijst staat één naam die in België wel degelijk bekend is: Ivan Leko.

FourFourTwo maakte een lijst bekend met tien Europese voetbaltrainers die momenteel nog onbekend zijn bij het grote publiek. Journalist Michel Yokhin dacht ook aan Ivan Leko. Hij beschrijft de trainer van Club Brugge als de man die tegen de verwachtingen in zijn ploeg het beste voetbal laat spelen in België, met uitstekende resultaten tot gevolg. Yokhin geeft ook aan dat Leko een tactisch flexibele trainer is en een goeie motivator voor zijn ploeg.

Op de lijst staat Leko naast coaches als Domenico Tedesco (Schalke 04, tweede in de Bundesliga), Adi Hutter (Young Boys Bern, eerste in de Zwitserse Super League) en Pablo Machin (Girona, achtste in hun debuutseizoen in La Liga).

Hieronder de volledige lijst:

Domenico Tedesco (Schalke 04)

Pablo Machin (Girona)

Florian Kohfeldt (Werder Bremen)

Erik Ten Hag (Ajax)

Ivan Leko (Club Brugge)

Miguel Cardoso (Rio Ave)

Luis Pimenta (Brommapojkarna)

Sergei Semak (UFA)

Adi Hutter (Young Boys)

Christophe Pelissier (Amiens)

