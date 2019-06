Italië naar kwartfinales WK vrouwenvoetbal ten koste van China DMM

25 juni 2019

20u48

Bron: Belga 0 Voetbal De Italiaanse voetbalsters hebben zich op het WK in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales. In Montpellier werd China met 2-0 verslagen. In de kwartfinales nemen ze het zaterdag in Valenciennes op tegen Nederland of Japan.

Na een kwartier spelen stond de 1-0 al op het scorebord in het Stade la Mosson. De snelle Italiaanse Valentina Giacinti was al een paar keer gevaarlijk geweest toen de aanvalster alert reageerde na een halfslachtige redding van doelvrouw Peng Shimeng. In het vervolg werd China wel sterker, maar tot doelpunten leidde het niet.

Vlak voor rust moest Italië een tegenslag slikken. Aanvalster Cristiana Girelli, die al drie keer scoorde dit WK, moest met een blessure naar de kant. Haar vervangster Aurora Galli liet zich net na de pauze gelden. Ze schoot de bal vanaf twintig meter laag in de hoek van het doel. Het was ook haar derde WK-doelpunt. China ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar slaagde daar niet in tegen het sterke Italië.

Meer over China

sport

sportdiscipline

voetbal

WK

sportevenement